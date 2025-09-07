ETV Bharat / state

वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा 2024 आज से शुरू, 11.40 लाख अभ्यर्थी देंगे परीक्षा

अजमेर : राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की वरिष्ठ अध्यापक (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन आज से शुरू हो गया है. यह परीक्षा 7 सितंबर से लेकर 12 सितंबर 2025 तक चलेगी. परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. अभ्यर्थियों को कड़ी जांच के बाद ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया. परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू हुई. सुबह 8 बजे से ही परीक्षा केंद्र के बाहर अभ्यार्थी जुट गए और परीक्षा निर्धारित समय से 1 घंटे पहले उन्हें जांच के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया. बता दें कि आठ विषय के लिए 2 हजार 129 पदों के लिए परीक्षा हो रही है.

आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा प्रदेश के 25 जिलों में 1 हजार 99 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन हो रहा है. पहले दिन सुबह की पारी में 3 लाख 59 हजार 786 वहीं दोपहर की पारी में भी इतने ही अभ्यार्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत है. आठ विषयों के लिए परीक्षा चार ग्रुप में करवाई जा रही है. परीक्षा के लिए कुल 11.40 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यार्थियों को परीक्षा में 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. यह अतिरिक्त समय उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए दिया गया है.

