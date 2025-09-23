ETV Bharat / state

चिकित्सा शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी

आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा) परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी की. अभ्यर्थी 24-26 सितंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

Published : September 23, 2025 at 7:07 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत 17 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षाएं 3 एवं 4 जुलाई को आयोजित की गई थीं.

उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजियों पर आपत्ति हो, तो वह 24 से 26 सितंबर, 2025 तक रात 12 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकता है. आपत्तियां वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी. आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही दर्ज करें. प्रमाण संलग्न न होने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.

पढ़ें: सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोबारा जारी

ऐसे करें शुल्क का भुगतान: गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अलग) निर्धारित है. शुल्क का भुगतान एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर ई-मित्र कियोस्क या पोर्टल के पेमेंट गेटवे के माध्यम से किया जा सकता है. आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. केवल परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी ही आपत्ति दर्ज करा सकते हैं. शुल्क के अभाव में आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. उन्होंने बताया कि आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही प्रस्तुत करनी होगी, अन्य किसी माध्यम से भेजी गई आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएगी. आपत्तियां केवल एक बार ही ली जाएगी. ऑनलाइन आपत्तियों का लिंक 24 से 26 सितंबर 2025 को 12 बजे तक ही उपलब्ध है. इसके बाद लिंक निष्क्रिय हो जाएगा. तकनीकी कठिनाई होने पर ई-मेल recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है. विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

