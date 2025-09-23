ETV Bharat / state

चिकित्सा शिक्षा के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां जारी

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) ने असिस्टेंट प्रोफेसर (चिकित्सा शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2024 के अंतर्गत 17 विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी हैं. आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन विषयों की परीक्षाएं 3 एवं 4 जुलाई को आयोजित की गई थीं. उन्होंने बताया कि यदि किसी अभ्यर्थी को उत्तर कुंजियों पर आपत्ति हो, तो वह 24 से 26 सितंबर, 2025 तक रात 12 बजे तक निर्धारित शुल्क के साथ ऑनलाइन दर्ज करा सकता है. आपत्तियां वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही प्रविष्ट करनी होंगी. आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही दर्ज करें. प्रमाण संलग्न न होने पर आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी.