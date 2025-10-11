आरपीएससी: सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 व कृषि विभाग में विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा कल से शुरू
आरपीएससी 12 अक्टूबर से सहायक सांख्यिकी अधिकारी और कृषि विभाग में एग्रीकल्चर रिसर्च आफिसर(एआरओ)के विभिन्न पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रहा है
Published : October 11, 2025 at 2:22 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) का आयोजन 12 अक्टूबर को होने जा रहा है. कृषि विभाग में विभिन्न विषयों के लिए परीक्षाएं 12 से 17 अक्टूबर और 28 से 29 अक्टूबर तक होंगी.
आरपीएससी की ओर से जयपुर और अजमेर जिला मुख्यालय पर रविवार को सहायक सांख्यिकी अधिकारी (एएसओ) परीक्षा 2024 का 64 पदों के लिए आयोजन किया जाएगा. परीक्षा के लिए 29,367 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 13 पद एसए और 51 पद एनएसए के हैं. एएसओ की परीक्षा में अभ्यर्थियों को पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. आयोग ने परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है.
पढ़ें: आरपीएससी: आयोग ने जारी की दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि
कृषि विभाग के 13 विषयों के लिए 241 पद: इसी तरह कृषि विभाग में विभिन्न पदों के लिए रविवार से परीक्षाओं का आयोजन शुरू होगा. कृषि विभाग के एग्रीकल्चर रिसर्च आफिसर(एआरओ) और असिस्टेंट रिसर्च आफिसर(एएआरओ) सहित विभिन्न विषयों के लिए 241 पद हैं, जिनके लिए 34,790 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक और फिर 28 से 29 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित होंगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा में पांचवां विकल्प भरने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.
कृषि विभाग में विभिन्न विषयों के लिए पद और आवेदकों की संख्या:
- सहायक कृषि अधिकारी: 125 पद, 28,901 अभ्यर्थी .
- सांख्यिकी अधिकारी: 18 पद, 2,130 अभ्यर्थी.
- एआरओ (कृषि रसायन विज्ञान): 2,930 अभ्यर्थी.
- एआरओ (कृषि विज्ञान): 5 पद, 1,909 अभ्यर्थी.
- एआरओ (एंटोमोलॉजी ): 5 पद, 1,271 अभ्यर्थी .
- एआरओ (एग्रीकल्चर बॉटनी ): 2 पद, 851 अभ्यर्थी.
- एआरओ (प्लांट पैथोलॉजी): 2 पद, 862 अभ्यर्थी.
- एआरओ (उद्यानिकी): 2 पद, 1,195 अभ्यर्थी.
- एएआरओ (कृषि रसायन विज्ञान): 40 पद, 1,672 अभ्यर्थी.
- एएआरओ (कृषि विज्ञान): 11 पद, 1,824 अभ्यर्थी.
- एएआरओ (कीट विज्ञान): 11 पद, 1,217 अभ्यर्थी.
- एएआरओ (वनस्पति विज्ञान): 5 पद, 1,153 अभ्यर्थी.
- एएआरओ (प्लांट पैथोलॉजी ): 5 पद, 1,087 अभ्यर्थी.
अभ्यर्थियों को एक घंटा पहले पहुंचना होगा: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि दोनों ही परीक्षाओं के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड हैं, अभ्यथियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा. देरी से आने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है.
मेहता ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर आने से पहले आवश्यक दस्तावेज लाना न भूलें. आधार कार्ड जिस पर रंगीन फोटो चस्पा हो. आधार कार्ड न होने पर ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड भी लाया जा सकता है. इन पहचान संबंधी दस्तावेजों पर फोटो साफ और नवीनतम होना चाहिए. इसके अभाव में प्रवेश नहीं मिलेगा.