ETV Bharat / state

आरपीएससी: सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 व कृषि विभाग में विभिन्न विषयों के लिए परीक्षा कल से शुरू

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा 2024 (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) का आयोजन 12 अक्टूबर को होने जा रहा है. कृषि विभाग में विभिन्न विषयों के लिए परीक्षाएं 12 से 17 अक्टूबर और 28 से 29 अक्टूबर तक होंगी.

आरपीएससी की ओर से जयपुर और अजमेर जिला मुख्यालय पर रविवार को सहायक सांख्यिकी अधिकारी (एएसओ) परीक्षा 2024 का 64 पदों के लिए आयोजन किया जाएगा. परीक्षा के लिए 29,367 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है. इनमें 13 पद एसए और 51 पद एनएसए के हैं. एएसओ की परीक्षा में अभ्यर्थियों को पांचवां विकल्प भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. आयोग ने परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी कर ली है.

पढ़ें: आरपीएससी: आयोग ने जारी की दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि

कृषि विभाग के 13 विषयों के लिए 241 पद: इसी तरह कृषि विभाग में विभिन्न पदों के लिए रविवार से परीक्षाओं का आयोजन शुरू होगा. कृषि विभाग के एग्रीकल्चर रिसर्च आफिसर(एआरओ) और असिस्टेंट रिसर्च आफिसर(एएआरओ) सहित विभिन्न विषयों के लिए 241 पद हैं, जिनके लिए 34,790 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. परीक्षाएं 12 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक और फिर 28 से 29 अक्टूबर, 2024 तक आयोजित होंगी. अभ्यर्थियों को परीक्षा में पांचवां विकल्प भरने के लिए 5 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा. परीक्षा आयोजन को लेकर आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं.