ETV Bharat / state

आरपीएससी: विभिन्न परीक्षाओं की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, 23 से 25 अगस्त तक दर्ज करा सकते हैं ऑनलाइन आपत्ति - RPSC

आरपीएससी की ओर से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है.

RPSC
आरपीएससी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 22, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट फिशरीज डेवलेपमेंट ऑफिसर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर/सर्वेयर/असिस्टेंट अप्रेंटिशिप एडवाइजर, वाइस प्रिंसिपल/सुपरिटेंडेंट आईटीआई भर्ती 2024 के तहत आयोजित परीक्षाओं की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 29 से 30 जुलाई 2025 तक किया गया था. यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 अगस्त, 2025 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. गुप्ता ने बताया कि आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही इन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024: विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, आपत्ति दर्ज कराने की डेट्स घोषित - LECTURER AND COACH RECRUITMENT

शुल्क वापस लौटने का नहीं है कोई प्रावधान: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर इन परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा, प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है. आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फोन नम्बर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.

पढ़ें: RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 8 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी की, 24 से 26 मई तक दर्ज होंगी आपत्तियां - RPSC EXAM

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024: आरपीएससी की ओर से शुक्रवार को सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया. कार्यक्रम अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 28 सितंबर, 2025 को ​सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक और ​सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. 29 सितंबर, 2025 को ​इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. 30 सितंबर, 2025 को ​एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से असिस्टेंट फिशरीज डेवलेपमेंट ऑफिसर, ग्रुप इंस्ट्रक्टर/सर्वेयर/असिस्टेंट अप्रेंटिशिप एडवाइजर, वाइस प्रिंसिपल/सुपरिटेंडेंट आईटीआई भर्ती 2024 के तहत आयोजित परीक्षाओं की मॉडल उत्तरकुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 29 से 30 जुलाई 2025 तक किया गया था. यदि किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियों पर कोई आपत्ति हो, तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 अगस्त, 2025 को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं. गुप्ता ने बताया कि आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा. साथ ही इन परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है, तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा.

पढ़ें: प्राध्यापक एवं कोच प्रतियोगी परीक्षा 2024: विभिन्न विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी, आपत्ति दर्ज कराने की डेट्स घोषित - LECTURER AND COACH RECRUITMENT

शुल्क वापस लौटने का नहीं है कोई प्रावधान: उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित किया गया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर इन परीक्षा के लिए उपलब्ध लिंक (क्वेश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करा, प्रति प्रश्न आपत्ति शुल्क के हिसाब से कुल आपत्ति शुल्क ई-मित्र कियोस्क या अभ्यर्थी स्वयं भी रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है. आयोग की ओर से शुल्क वापस लौटाने का प्रावधान नहीं है. आपत्ति दर्ज करने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल से या फोन नम्बर 9352323625 और 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.

पढ़ें: RPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की 8 विषयों की मॉडल उत्तरकुंजी जारी की, 24 से 26 मई तक दर्ज होंगी आपत्तियां - RPSC EXAM

सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024: आरपीएससी की ओर से शुक्रवार को सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का विषयवार परीक्षा कार्यक्रम जारी किया गया. कार्यक्रम अनुसार ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 28 सितंबर, 2025 को ​सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की परीक्षा प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक और ​सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी. 29 सितंबर, 2025 को ​इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक एवं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा का आयोजन दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. 30 सितंबर, 2025 को ​एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

आरपीएससीMODEL ANSWER KEYS OF EXAMS RELEASEDAEN RECRUITMENT EXAMINATIONOBJECTION ON ANSWER KEYSRPSC

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या रुकेगा सरोगेसी का दुरुपयोग, जानें देखभाल से व्यापार तक, कानूनी और नैतिक अड़चनें

उपराष्ट्रपति चुनाव में तेलुगु गौरव का तत्व अहम भूमिका में, इंडिया ब्लॉक को है उम्मीद

42 प्रतिशत मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक केस, 10 पर हत्या के प्रयास का आरोप

AIR कम तो आयुष के इन कोर्स में ले सकते हैं प्रवेश, 1 से 2 लाख रैंक तक मिलेगा एडमिशन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.