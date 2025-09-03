ETV Bharat / state

एनालिस्ट कम प्रोग्रामर- डिप्टी डायरेक्टर परीक्षा-2024 की answer key जारी, 6 सितंबर तक आपत्तियां मांगी - RPSC AJMER

आयोग ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर की उत्तर कुंजी जारी कर छह सितंबर रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्तियां मांगी है.

Rajasthan Public Service Commission, ajmer
राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 3, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर- डिप्टी डायरेक्टर परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तरकुंजी बुधवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी की. इस बारे में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 45 पदों के लिए 20 अगस्त को अजमेर मुख्यालय पर दो पारियों में परीक्षा हुई थी. इसमें 7 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियों पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 4 से 6 सितंबर 2025 को रात 12 बजे तक आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है.

पढ़ें:आरपीएससी: एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक परीक्षा 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र में 43.03 फीसदी रही उपस्थिति - RPSC AJMER

गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही आपत्तियां दर्ज करें. परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

शुल्क के अभाव में आपत्ति अस्वीकार:आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) तय किया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उपलब्ध लिंक (क्विश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रति प्रश्न शुल्क 100 रुपए के हिसाब से ई-मित्र या खुद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है. शुल्क लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां अस्वीकार होगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ली जाएगी. 6 सितंबर रात 12 बजे इससे संबंधित लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा. तकनीकी कठिनाई आने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल या फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने एनालिस्ट कम प्रोग्रामर- डिप्टी डायरेक्टर परीक्षा-2024 की मॉडल उत्तरकुंजी बुधवार को आयोग की वेबसाइट पर जारी की. इस बारे में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है.

आयोग के मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 45 पदों के लिए 20 अगस्त को अजमेर मुख्यालय पर दो पारियों में परीक्षा हुई थी. इसमें 7 हजार अभ्यर्थी पंजीकृत थे. किसी भी अभ्यर्थी को इन मॉडल उत्तरकुंजियों पर आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 4 से 6 सितंबर 2025 को रात 12 बजे तक आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकता है.

पढ़ें:आरपीएससी: एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, उपनिदेशक परीक्षा 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र में 43.03 फीसदी रही उपस्थिति - RPSC AJMER

गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही आपत्तियां दर्ज करें. परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. आपत्ति प्रामाणिक (स्टैंडर्ड, ऑथेंटिक) पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन प्रविष्ट करें. वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज कराता है तो उस पर विचार नहीं किया जाएगा.

शुल्क के अभाव में आपत्ति अस्वीकार:आयोग ने प्रत्येक प्रश्न के लिए आपत्ति शुल्क 100 रुपए (सेवा शुल्क अतिरिक्त) तय किया है. अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर उपलब्ध लिंक (क्विश्चन ऑब्जेक्शन) पर क्लिक कर प्रति प्रश्न शुल्क 100 रुपए के हिसाब से ई-मित्र या खुद रिक्रूटमेंट पोर्टल पर उपलब्ध पेमेंट गेटवे पर भुगतान कर आपत्तियां दर्ज कर सकता है. शुल्क लौटाने का प्रावधान नहीं है. शुल्क के अभाव में आपत्तियां अस्वीकार होगी. आपत्तियां केवल ऑनलाइन ली जाएगी. 6 सितंबर रात 12 बजे इससे संबंधित लिंक निष्क्रिय कर दिया जाएगा. तकनीकी कठिनाई आने पर अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल या फोन नम्बर 9352323625 व 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं.

For All Latest Updates

TAGGED:

ANALYST CUM PROGRAMMER EXAM 2024राजस्थान लोक सेवा आयोगMODEL ANSWER KEY RELEASED WEBSITEEXAM WAS HELD ON AUGUST 20RPSC AJMER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शिरडी साईं मंदिर के कर्मचारी ने महिला को खोया हुआ सोने का हार लौटाया, जानें फिर दोनों क्यों हुए भावुक

RGHS में अटके क्लेम ने अटकाया इलाज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बनाई दूरी

बाढ़ के बाद इन गंभीर बीमारियों का बढ़ सकता है खतरा, रहें सतर्क, बताई गई हैं ये सावधानियां

उदयपुर चा राजा: एक करोड़ 51 लाख रुपए के विशेष नोटों की बनी आंगी धराई

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.