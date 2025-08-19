अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से जयपुर विकास प्राधिकरण के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी के 12 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. बता दें कि आयोग पहली बार यह भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि 12 पदों के लिए कनिष्ठ विधि अधिकारी विज्ञापन जारी किया गया है. अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त से 25 सितंबर, 2025 की रात्रि 12 बजे तक किये जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा तिथि और स्थान के संबंध में जल्द ही समय पर आयोग सूचित करेगा. मेहता ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए. उन्होंने बताया कि आयोग की ओर से पहली बार यह भर्ती आयोजित की जा रही है. मेहता ने बताया कि भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप से ली जाएगी.

ऐसे करे आवेदन: उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर या फिर एसएसओ पोर्टल पर https://sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. जिन अभ्यर्थियों की ओर से वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है. ऐसे अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर अपने ओटीआर संख्या के आधार पर ऑनलाइन आवेदन करें. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय अपनी लाइव फोटो अपलोड करेंगे. वहीं ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट करने से पहले अपनी लाइव फोटो का प्रीव्यू देख कर फोटो की स्पष्ट को सुनिश्चित करते हुए ऑनलाइन आवेदन पत्र को सबमिट करें.