अजमेर: राजस्थान लोक सेवा​ आयोग (RPSC) की ओर से राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, 2023 के आठवें चरण के साक्षात्कार 25 अगस्त से 18 सितंबर 2025 तक होंगे. इस चरण में शामिल उम्मीदवारों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक से अपना इंटरव्यू लेटर डाउनलोड कर साक्षात्कार में उपस्थित होना होगा. साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन भरे विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फार्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की दो प्रतियां, साथ ही संलग्नक दस्तावेजों की एक स्वहस्ताक्षरित प्रति (मूल दस्तावेजों समेत) साक्षात्कार के समय आयोग में जमा करनी होगी. साक्षात्कार पत्र आयोग की ओर से ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे और ना ही ऑफलाइन विस्तृत आवेदन पत्र और सेवा प्राथमिकता क्रम स्वीकार किए जाएंगे.

पढ़ें: आरएएस भर्ती 2023 के साक्षात्कार 25 से, फर्जी प्रमाण पत्र सब्मिट करने पर आरपीएसी कर्मी पर जालसाजी का मामला दर्ज - RPSC

सात चरण के इंटरव्यू पूरे: उन्होंने बताया कि आरएएस-2023 के 7 चरण के साक्षात्कार हो चुके हैं. आठवें चरण के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम जारी किया. आरएएस प्री 1 अक्टूबर 2023 को हुई. परीक्षा के लिए 6 लाख 96 हजार 969 अभ्यर्थी पंजीकृत थे. इनमें चार लाख 57 हजार 927 ने परीक्षा दी. उसके बाद आरएएस मैंस 20-21 जुलाई 2024 को 5 जिलों में हुई. 2 जनवरी 2025 को आयोग ने परिणाम जारी किया. 2 हजार 168 अभ्यर्थियों को अस्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया.