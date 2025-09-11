RPSC : विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित, ये काम जरूर कर लें अभ्यर्थी
आरएएस भर्ती 2023 के अंतिम चरण और जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2024 के साक्षात्कार की तिथियां जारी. और क्या है बड़ा अपडेट ? यहां जानिए...
Published : September 11, 2025 at 9:54 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2023 के अंतिम चरण और जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2024 के साक्षात्कार की तिथियां जारी कर दी है. इनके अलावा सहायक कृषि अधिकारी भर्ती-2018 के अंतर्गत प्रथम चरण के साक्षात्कार और सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती 2021 के तहत 3 विषयों के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां भी जारी कर दी है.
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं- 2023 भर्ती के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. वहीं, जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती-2024 के पदों के लिए साक्षात्कार 25 और 26 सितंबर, 2025 को होंगे.
आरएएस भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.
इनके साक्षत्कार की तिथि भी जारी :
- सहायक कृषि अधिकारी (कृषि विभाग) भर्ती-2018 : प्रथम चरण के साक्षात्कार 6 से 16 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे.
- सहायक आचार्य (सुपर स्पेशलिटी) भर्ती- 2021 के साक्षात्कार इन तिथियों पर होंगे.
- नेफ्रोलॉजी: 24 सितंबर, 2025.
- क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी और रूमेटोलॉजी: 24 सितंबर, 2025.
- सर्जिकल ऑन्कोलॉजी: 25 सितंबर, 2025.
साक्षात्कार पत्र जल्द होंगे अपलोड : साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, मूल पहचान-पत्र और सभी मूल प्रमाण-पत्रों के साथ उनकी फोटोकॉपी भी लेकर आना अनिवार्य होगा. ऐसा न करने पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार से वंचित कर दिया जाएगा. अभ्यर्थियों के साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.
विस्तृत आवेदन पत्र नहीं देने वाले अभ्यर्थी रखें ध्यान : सहायक कृषि अधिकारी भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अभी तक विस्तृत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत नहीं किया है, उन अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट से विस्तृत आवेदन-पत्र डाउनलोड करके, उसे भरकर और सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ साक्षात्कार के समय दो प्रतियों में अनिवार्य रूप से देना होगा.