RPSC : विभिन्न पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां घोषित, ये काम जरूर कर लें अभ्यर्थी

​अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस भर्ती 2023 के अंतिम चरण और जनसंपर्क अधिकारी भर्ती 2024 के साक्षात्कार की तिथियां जारी कर दी है. इनके अलावा सहायक कृषि अधिकारी भर्ती-2018 के अंतर्गत प्रथम चरण के साक्षात्कार और सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) भर्ती 2021 के तहत 3 विषयों के पदों के लिए साक्षात्कार की तिथियां भी जारी कर दी है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं- 2023 भर्ती के अंतिम चरण के साक्षात्कार 24 सितंबर से 14 अक्टूबर, 2025 तक आयोजित किए जाएंगे. वहीं, जनसम्पर्क अधिकारी भर्ती-2024 के पदों के लिए साक्षात्कार 25 और 26 सितंबर, 2025 को होंगे.

आरएएस भर्ती के साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र की दो प्रतियां मय सभी मूल दस्तावेजों और उनकी फोटोकॉपी के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों को अपने साथ एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो और एक मूल फोटो पहचान पत्र भी लाना होगा. इन दस्तावेजों के बिना किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साक्षात्कार पत्र आयोग की वेबसाइट पर जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे.