आरपीएससी ने प्राध्यापक-कृषि के 500 पदों पर निकाली भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

आरपीएससी ने प्राध्यापक-कृषि के 500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन 4 सितंबर से आमंत्रित किए हैं. चयन प्रक्रिया दो वस्तुनिष्ठ पेपरों पर आधारित होगी.

Recruitment Of School Lecturer
आरपीएससी अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
Published : August 28, 2025 at 7:12 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) के 500 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया है. पदों का वर्गवार वर्गीकरण शीघ्र अलग से जारी कर दिया जाएगा. शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाएं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 4 सितंबर से 3 अक्टूबर, 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. परीक्षा की तिथि व स्थान के संबंध में शीघ्र सूचना दी जाएगी. मेहता ने बताया कि अभ्यर्थियों का चयन एक प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा. परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी. सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र भरने के संबंध में दिए गए दिशा-निर्देशों का अवलोकन कर लेना चाहिए.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन: आयोग सचिव ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट http://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध 'Apply Online' लिंक को क्लिक करके या एसएसओ पोर्टल http://sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करके 'Citizen Apps (G2C)' में उपलब्ध 'Recruitment Portal' का चयन कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) करना होगा.

उन्होंने बताया कि पहली बार वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के लिए अभ्यर्थी के नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड की जानकारी के साथ अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे. मेहता ने बताया कि जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा रखा है, वे एसएसओ पोर्टल से लॉगिन कर 'Citizen Apps (G2C)' में उपलब्ध 'Recruitment Portal' का चयन कर अपने OTR नंबर के आधार पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल में नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा का विवरण और आधार कार्ड की जानकारी में कोई संशोधन संभव नहीं होगा. उन्होंने यह भी बताया कि ऑनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपनी एक ताज़ा (लाइव) फोटो अपलोड करनी होगी. आवेदन शुल्क 500 रुपए निर्धारित किया गया है.

परीक्षा पैटर्न: इस भर्ती परीक्षा के लिए दो पेपर होंगे. प्रथम पेपर (सामान्य अध्ययन): यह डेढ़ घंटे का होगा. द्वितीय पेपर (विषय संबंधित): यह तीन घंटे का होगा. इसमें वरिष्ठ माध्यमिक स्तर, स्नातक स्तर, स्नातकोत्तर स्तर के कृषि विषय, शिक्षण-अधिगम सामग्री, शिक्षण शास्त्र (Pedagogy) में कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे.

