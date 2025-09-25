व्याख्याता भर्ती 2025 : मल्टीपल आवेदन करने वाले 19 आवेदकों के दस्तावेजों की होगी जांच
आरपीएससी की व्याख्याता भर्ती परीक्षा को लेकर दो या दो से अधिक विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यार्थियों के कागजातों की जांच की जाएगी.
Published : September 25, 2025 at 2:01 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लेक्चरर आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग भर्ती-2025 के अंतर्गत अनिवार्य योग्यता सुनिश्चित न करते हुए दो या दो से अधिक विषयों में आवेदन करने वाले 19 अभ्यर्थियों की सूची आयोग वेबसाइट पर जारी की गई है. इन सभी अभ्यार्थियों की पात्रता जांच के लिए इन्हें आयोग कार्यालय बुलाया है. किसी अभ्यार्थी की पात्रता सही नहीं पाई जाती है तो उसके खिलाफ आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा.
पात्र नहीं होने के बावजूद भी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी बाज नहीं आ रहे हैं. जबकि आयोग की ओर से कई बार स्पष्ठ तौर पर कहा गया है कि भर्ती से संबंधित शैक्षिणिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन करें, लेकिन कई अभ्यार्थी 2 से ज्यादा भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर देते हैं.
पढ़ें : विवादों में घिरी RPSC में 3 नए सदस्यों की नियुक्ति, रिटायर्ड आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को भी मौका
व्याख्याता (आयुष विभाग) भर्ती परीक्षा 2025 क्या आवेदन की जांच के बाद सामने आया कि 19 अभ्यार्थी ऐसे है जो पात्रता नहीं रखते हैं. बावजूद इसके, उन्होंने परीक्षा के लिए आवेदन कर दिया. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन सभी अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल दस्तावेज मय प्रतिलिपि के साथ आयोग कार्यालय में 29 सितंबर 2025 को सुबह 9 बजे दस्तावेज सत्यापन के लिए आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा.
पात्र नहीं पाए गए तो समस्त परीक्षाओं से होंगे डीबार : आयोग सचिव मेहता ने बताया कि विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता नहीं रखने वाले और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों के समस्त ऑनलाइन आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे. साथ ही ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से भविष्य में ली जाने वाली समस्त परीक्षाओं से डिबार कर दिया जाएगा. वहीं, उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 217 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी.