सहायक अभियंता संयुक्त परीक्षा : 25 सितंबर को अपलोड किए जाएंगे प्रवेश-पत्र, यह है कार्यक्रम

अभ्यर्थी परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा जिले की जानकारी 21 सितंबर 2025 से एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर सकेंगे. इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. उन्होंने बताया कि प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन-पत्र क्रमांक व जन्म तिथि प्रविष्ट कर डाउनलोड किए जा सकेंगे. इसके अतिरिक्त एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश-पत्रों को डाउनलोड किया जा सकता है.

आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ने बताया कि परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय भी दिया जाएगा. परीक्षा के प्रवेश पत्र 25 सितंबर को आयोग की वेबसाइट एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे. लिहाजा अभ्यर्थी समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर 2025 तक निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगा. वहीं, 25 सितंबर को अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे.

28 सितंबर को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान: सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पारी में सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी.

29 सितंबर को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी. वहीं, दूसरी पारी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी.

30 सितंबर को एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी.

60 मिनट पहले पहुंचे परीक्षा केंद्र : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. लिहाजा, अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा केंद्र पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच और पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित भी किया जा सकता हैं.

साथ लाने होंगे यह दस्तावेज : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा. यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र मसलन मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, उसे लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों. इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें. स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अभ्यार्थी अवश्य कर लें.

अभ्यर्थी बहकावे में ना आए : मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक और अपराधी के बहकावे में न आएं. यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें.

परीक्षा में अनुचित साधन अपनाए जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दंडित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.