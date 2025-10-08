ETV Bharat / state

RAS मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी, 2,461 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित

RPSC ने राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं परीक्षा 2024 के मुख्य परीक्षा परिणाम घोषित किए. कट ऑफ सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 8, 2025 at 10:27 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है. आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अस्थाई रूप से सफल अभ्यर्थियों की सूची और कट ऑफ मार्क्स अपलोड किए हैं. अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

2,461 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए चयनित: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि RAS मुख्य परीक्षा में 2,461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है. उन्होंने कहा कि साक्षात्कार की तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी और इसकी सूचना अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट व अन्य माध्यमों से दी जाएगी.

RAS मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी,
RAS मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी,

इसे भी पढ़ें- आरएएस भर्ती परीक्षा 2023 के साक्षात्कार का अंतिम दौर 24 सितंबर से, परिणाम अक्टूबर में आने की संभावना

2 सितंबर 2024 को जारी हुआ था विज्ञापन: आयोग द्वारा 2 सितंबर 2024 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती-2024 का विज्ञापन जारी किया गया था. इसके तहत कुल 1,096 पदों पर भर्ती प्रस्तावित की गई थी, जिसमें राज्य सेवाएं के 428 और अधीनस्थ सेवाएं के 668 पद शामिल थे.

3.75 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे प्रारंभिक परीक्षा में: भर्ती प्रक्रिया के तहत 2 फरवरी 2025 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 3.75 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था. परीक्षा प्रदेश के 38 जिलों के 87 शहरों में आयोजित हुई थी. आयोग ने मात्र 18 दिन बाद, यानी 20 फरवरी 2025 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया था.

मुख्य परीक्षा जून में आयोजित हुई थी: प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून 2025 को आयोजित की गई थी. पहले दिन पहली पारी में 18,189 और दूसरी पारी में 18,048, जबकि दूसरे दिन पहली पारी में 17,990 और दूसरी पारी में 17,964 अभ्यर्थी शामिल हुए थे.

मुख्य परीक्षा परिणाम का इंतजार 18 हजार से अधिक अभ्यर्थियों को था, जिनकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है. आयोग ने पारदर्शी तरीके से परीक्षा परिणाम घोषित कर चयन प्रक्रिया के अगले चरण की ओर कदम बढ़ा दिया है.

इसे भी पढ़ें- RPSC ने RAS-2023 भर्ती में संदिग्ध दिव्यांग प्रमाण-पत्रों पर कसा शिकंजा, कई अभ्यर्थियों ने बदली श्रेणी

