अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से किसी भी तरह की धांधली या गलत तरीकों से नौकरी पाने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. आयोग की ओर से भर्ती परीक्षाओं में फर्जी दिव्यांग प्रमाण-पत्र, छद्म डिग्री, दस्तावेजों में जालसाजी और अन्य अनियमितताओं के मामलों में अब तक 524 अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से वंचित (डिबार) किया जा चुका है. इनमें से 415 अभ्यर्थियों को आजीवन और 109 को एक से पांच वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित किया गया है.

जिलेवार आंकड़े और वंचित किए जाने के प्रमुख कारण: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि जिलेवार सूची के अनुसार जालौर के 128 अभ्यर्थी सबसे अधिक संख्या में वंचित (डिबार) किए गए हैं, इसके बाद बांसवाड़ा (81) और डूंगरपुर (40) का स्थान है.

भर्ती परीक्षाओं से डिबार किए जाने के प्रमुख कारण:

फर्जी डिग्री-दस्तावेज: 157 मामले, जिनमें सर्वाधिक 126 फर्जी बी.एड. डिग्री के हैं.

अनुचित साधनों का प्रयोग: 148 मामले

प्रतिरूपण मामले : 68 मामले (जहां किसी अन्य को परीक्षा में बैठाया गया)

ब्लूटूथ-मोबाइल डिवाइस से नकल : 38 मामले

प्रश्न पत्र-OMR शीट का दुरुपयोग : 62 मामले

अन्य कारण (जैसे व्यवधान, गलत सूचना): 51 मामले

अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी शामिल: वंचित किए गए 524 अभ्यर्थियों में से 514 राजस्थान के विभिन्न जिलों के हैं, जबकि 10 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश (5), हरियाणा (2), बिहार (1), दिल्ली (1) और मध्य प्रदेश (1) से हैं.

केवाईसी प्रक्रिया और भविष्य की कार्रवाई: उन्होंने बताया कि आयोग ने धोखाधड़ी रोकने के लिए 7 जुलाई 2025 से ही 'अपने अभ्यर्थी को जानो' (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य की है. इसके तहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन में आधार, जन आधार नंबर अपडेट करना आवश्यक कर दिया गया है. इसी दिन से यह सुविधा अभ्यर्थियों को उपलब्ध भी करा दी गई है. ई-केवाइसी के बिना आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं किए जा सकेंगे. अभ्यर्थियों के एक से अधिक प्रोफाइल बनाने पर भी नजर रखी जा रही है.

दिखावटी तलाक वालों की भी जांच: उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में तलाकशुदा महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित है. इस कोटे का दुरुपयोग करने के संदेह में फर्जी तलाक प्रमाणपत्र बनवाने वाले अभ्यर्थियों की भी जांच की जा रही है. आयोग ने ऐसे मामलों की जांच एजेंसियों को सौंपी है और रिपोर्ट आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.