सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोबारा जारी

आरपीएससी ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के 574 पदों पर भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया है. जानिए ताजा अपडेट...

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 18, 2025 at 11:34 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के 574 पदों पर भर्ती को विद्ड्रॉ करने के बाद गुरुवार देर शाम को दोबारा नया विज्ञापन जारी किया गया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाऐं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. नए विज्ञापनानुसार ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा) के पदों के लिए पूर्व 13 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था. गुरुवार को आयोग ने इस विज्ञापन को विद्ड्रॉ कर लिया. इसके अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. वहीं, आवेदन के लिए अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया गया था. ऐसे में इस विज्ञापन के अन्तर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी नवीन विज्ञापन के तहत दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा.

नए विज्ञापन में न्यूनतम अंक का प्रावधान : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 सितंबर 2025 की भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी विज्ञापन को विद्ड्रा करते हुए भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है. सचिव मेहता ने बताया कि भर्ती अन्तर्गत आयोग किसी भी ऐसे उम्मीदवार की अनुशंसा नहीं करेगा जो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो.

पढ़ें : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 : अजमेर से जयपुर-उदयपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन निर्धारित प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 और राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट, रियायत दी जाएगी। भर्ती अन्तर्गत आवेदन के लिए 1 जुलाई 2025 तक, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए.

आयु में छूट के विशेष प्रावधान, 1 वर्ष की अतिरिक्त की छूट : उन्होंने बताया कि विज्ञापन में दिए गए पद क्रम 1 से 4, 6 से 13, 15 से 26 और 28 से 29 तक के पद आयोग की ओर से वर्ष 2023 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु गणना का आधार 1 जुलाई 2023 रखा गया था. लिहाजा, वर्तमान विज्ञापन के तहत इन पद क्रमों के लिए जो अभ्यर्थी 1 जुलाई 2025 को अधिक आयु के हो जाते हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 1 वर्ष की अतिरिक्त छूट मिलेगी.

3 वर्ष की अतिरिक्त छूट : आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि विज्ञापन में दिए गए पद क्रम 5, 14 और 27 तक के लिए आयोग की ओर से वर्ष 2020-21 या इससे पहले विज्ञापन जारी किया गया था. ऐसे में इन पदों के लिए आवेदन करने वाले ऐसे अभ्यर्थी जो 1 जुलाई 2025 को अधिक आयु के हो जाते हैं, उन्हें ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

इनको नहीं कोई छूट : पद क्रम 30 के लिए आयोग की ओर से बार-बार विज्ञापन जारी किए जाने के कारण, अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी.

आरक्षित वर्गों के लिए छूट : सचिव मेहता ने बताया कि विभिन्न वर्गों और श्रेणियों के लिए आयु सीमा में छूट के प्रावधान भी लागू होंगे, जिनकी विस्तृत जानकारी विज्ञापन में दी गई है.

पूर्व निर्धारित तिथि को ही होगा परीक्षा का आयोजन : उन्होंने बताया कि नए विज्ञापन के अंतर्गत भी इन पदों के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार तिथि 1 से 24 दिसंबर 2025 तक ही परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा. सचिव मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से पूर्व में 31 दिसंबर 2024 को जारी परीक्षा कैलेंडर में ही इन पदों के लिए प्रस्तावित परीक्षा तिथि जारी कर दी गई थी.

