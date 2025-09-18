ETV Bharat / state

सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के पदों पर भर्ती का विज्ञापन दोबारा जारी

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : September 18, 2025 at 11:34 PM IST 4 Min Read

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) के 574 पदों पर भर्ती को विद्ड्रॉ करने के बाद गुरुवार देर शाम को दोबारा नया विज्ञापन जारी किया गया है. शैक्षणिक योग्यता, वर्गवार वर्गीकरण, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य जानकारी संबंधी विस्तृत सूचनाऐं आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है. नए विज्ञापनानुसार ऑनलाइन आवेदन 20 सितंबर से 19 अक्टूबर 2025 की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे. ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आयोग की ओर से सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा) के पदों के लिए पूर्व 13 दिसंबर 2024 को विज्ञापन जारी किया गया था. गुरुवार को आयोग ने इस विज्ञापन को विद्ड्रॉ कर लिया. इसके अंतर्गत वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे. वहीं, आवेदन के लिए अभ्यर्थियों से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया गया था. ऐसे में इस विज्ञापन के अन्तर्गत पूर्व में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी नवीन विज्ञापन के तहत दोबारा ऑनलाइन आवेदन करना होगा. नए विज्ञापन में न्यूनतम अंक का प्रावधान : आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 16 सितंबर 2025 की भर्ती से संबंधित सेवा नियमों में संशोधन किए जाने के फलस्वरूप पूर्व में जारी विज्ञापन को विद्ड्रा करते हुए भर्ती का नया विज्ञापन जारी किया गया है. सचिव मेहता ने बताया कि भर्ती अन्तर्गत आयोग किसी भी ऐसे उम्मीदवार की अनुशंसा नहीं करेगा जो प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और लिखित परीक्षा में कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहा हो. पढ़ें : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 : अजमेर से जयपुर-उदयपुर के लिए परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन निर्धारित प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिक का आमेलन) नियम, 1988 और राजस्थान दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2018 में विहित प्रावधान के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांगजनों को भी न्यूनतम उत्तीर्णांकों में छूट, रियायत दी जाएगी। भर्ती अन्तर्गत आवेदन के लिए 1 जुलाई 2025 तक, उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष से कम होनी चाहिए.