RPSC ने जारी किया कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा.

कृषि विभाग परीक्षा कार्यक्रम: आयोग सचिव ने बताया कि सामान्य ज्ञान का पेपर भर्ती अंतर्गत सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित होगा. परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है.