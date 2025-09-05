ETV Bharat / state

RPSC ने जारी किया कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 का विस्तृत कार्यक्रम

RPSC ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 का कार्यक्रम घोषित किया. परीक्षाएं 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक होंगी, विभिन्न पदों हेतु अलग-अलग तिथियां तय.

राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 8:11 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के अंतर्गत विभिन्न पदों की परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम जारी किया गया है. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इन परीक्षाओं का आयोजन 12 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2025 तक किया जाएगा.

कृषि विभाग परीक्षा कार्यक्रम: आयोग सचिव ने बताया कि सामान्य ज्ञान का पेपर भर्ती अंतर्गत सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3:40 बजे तक आयोजित होगा. परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है.

  • 13 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक सहायक कृषि अधिकारी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक सांख्यिकी अधिकारी की परीक्षा.
  • 14 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री तथा दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा.
  • 15 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर बॉटनी की परीक्षा.
  • 16 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी तथा दोपहर 3 से 4:50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा.
  • 17 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षा.
  • 18 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी तथा दोपहर 3 से 4:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी की परीक्षा.
  • 19 अक्टूबर: सुबह 10 से 11:50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा.

सहायक सांख्यिकी अधिकारी परीक्षा: आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी (आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन भी 12 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा.

