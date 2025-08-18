अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) की ओर से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर ( उपनिदेशक ) परीक्षा 2024 अजमेर जिला मुख्यालय पर 20 अगस्त को होगी. इस परीक्षा के लिए आयोग की तैयारी अंतिम चरण में है. आयोग अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर चुका. 45 पदों के लिए परीक्षा के लिए 7 हजार 368 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं.

आयोग के परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता ने बताया कि 20 अगस्त को परीक्षा दो पारी में होगी. पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे और दोपहर में तीन से पांच बजे तक दूसरी पारी होगी. 45 पद के लिए परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय में ही होगी. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर उत्तर पत्रक के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा.

ऐसे करें प्रवेश पत्र डाउनलोड: गुप्ता ने बताया कि प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि कर डाउनलोड किए जा सकते हैं. एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर सिटीजन ऐप्स में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल लिंक से भी प्रवेश पत्र को डाउनलोड किया जा सकता है. अभ्यर्थी इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं.

ये दस्तावेज जरूरी: मुख्य परीक्षा नियंत्रक गुप्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए केंद्र पर मूल आधार कार्ड लाना होगा. मूल आधार कार्ड में पुरानी फोटो या अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, जैसे पासपोर्ट, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें नवीन और रंगीन साफ फोटो हो, उसे लाना होगा.अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर भी नवीन रंगीन फोटो लगाएं. पहचान पत्र में साफ और नवीन फोटो नहीं होने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा.

एक घंटे पहले पहुंचना होगा: उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को निर्धारित परीक्षा समय से 60 मिनट पहले तक प्रवेश मिलेगा. इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा. देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से अभ्यर्थी को वंचित भी किया जा सकता है.

शिकायत और समस्या के लिए यहां करें संपर्क: गुप्ता ने कहा कि आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मेडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में ना आएं, यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रुपए मांगता है या प्रलोभन और झांसा देता है तो प्रमाण सहित उस व्यक्ति के संबंध में जांच एजेंसी या फिर आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 या 2635255 पर सूचित किया जा सकता है. परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने और अनुचित कृतियों में संयुक्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने से दंडित और अचल-चल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है.