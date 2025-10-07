ETV Bharat / state

आरपीएससी: आयोग ने जारी की दो परीक्षाओं की प्रस्तावित परीक्षा तिथि

आरपीएससी ने 2026 में 13,000 से अधिक पदों के लिए परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी किया है. जनवरी से जुलाई तक 26 लाख अभ्यर्थी परीक्षाएं देंगे.

RPSC Ajmer
आरपीएससी (ETV Bharat Ajmer)
ETV Bharat Rajasthan Team

October 7, 2025

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने मंगलवार को दो परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथियां जारी की. साथ ही अगले वर्ष जनवरी से जुलाई तक आयोजित होने वाली विभिन्न परीक्षाओं का कार्यक्रम भी सार्वजनिक किया.

प्रस्तावित परीक्षा तिथियां: प्राध्यापक- कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 का आयोजन 31 मई, 2026 से 16 जून, 2026 तक किया जाएगा. यह परीक्षा प्राध्यापक एवं कोच (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा, 2025 के साथ-साथ होगी. इसी प्रकार कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा, 2025 की परीक्षा 26 जुलाई, 2026 और 27 जुलाई, 2026 को प्रस्तावित हैं.

पद एवं आवेदन संख्या: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि प्राध्यापक-कृषि की 500 पदों के लिए 5,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. वहीं, कनिष्ठ विधि अधिकारी के मात्र 12 पदों के लिए 13,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इन परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम शीघ्र ही जारी किया जाएगा.

जनवरी से जुलाई 2026 तक का व्यापक कार्यक्रम: मेहता ने बताया कि इनके अलावा वर्ष 2026 के जनवरी से जुलाई महीने तक आयोजित होने वाली 10 अन्य भर्तियों की प्रस्तावित परीक्षा तिथियां पहले ही जारी की जा चुकी हैं. इस सात-माह की अवधि में आयोग द्वारा 13,000 से अधिक विभिन्न पदों के लिए 26 लाख से अधिक अभ्यर्थियों की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

महीने-दर-महीने परीक्षा कार्यक्रम:

जनवरी 2026: 11 जनवरी: डिप्टी कमांडेंट (होम गार्ड्स) भर्ती-2025 और व्याख्याता (आयुर्वेद विभाग) भर्ती-2025 की परीक्षा शुरू. व्याख्याता की परीक्षा 15 जनवरी तक चलेगी.

फरवरी 2026: 1 फरवरी: कनिष्ठ रसायनज्ञ भर्ती-2025 और सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती-2025 की परीक्षा.

मार्च 2026: 15 से 18 मार्च: सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा-2024 (मुख्य).

अप्रैल 2026: 5 अप्रैल: उपनिरीक्षक संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2025.

19 अप्रैल 2026: पशु चिकित्सा अधिकारी-2025 और सहायक कृषि अभियंता-2025 की परीक्षाएं.

मई-जून 2026: 31 मई से 16 जून: स्कूल व्याख्याता (स्कूल शिक्षा)-2025 और प्राध्यापक-कृषि (स्कूल शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025.

जुलाई 2026: 12 से 18 जुलाई: वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा-2025.

26 और 27 जुलाई: कनिष्ठ विधि अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा-2025.

