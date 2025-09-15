कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024, परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन
आरपीएससी- कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 को लेकर बड़ा अपडेट. यहां जानिए...
Published : September 15, 2025 at 7:04 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से कृषि विभाग भर्ती परीक्षा-2024 के लिए 5 सितंबर को जारी किए गए विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम में आंशिक संशोधन किया गया है. 18 और 19 अक्टूबर को होने वाली परीक्षाओं का आयोजन अब 28 और 29 अक्टूबर को किया जाएगा. आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि अपरिहार्य कारणों के चलते परीक्षा कार्यक्रम को संशोधित किया गया है.
पढ़ें : कुमार विश्वास की पत्नी मंजू शर्मा का इस्तीफा मंजूर, राज्यपाल बागडे ने किया स्वीकार
कृषि विभाग संशोधित परीक्षा कार्यक्रम :
सामान्य ज्ञान : इस भर्ती के अंतर्गत सभी 13 पदों के अभ्यर्थियों के लिए सामान्य ज्ञान का पेपर 12 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे से 3 बजकर 40 मिनट तक होगा.
- 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 11 बजकर 50 तक सहायक कृषि अधिकारी और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 मिनट तक सांख्यिकी अधिकारी के पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.
- 14 अक्टूबर को सुबह 10 से 11बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 बजे तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.
- 15 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजकर 50 तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर बॉटनी की परीक्षा होगी.
- 16 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 मिनट तक एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- हॉर्टिकल्चर की परीक्षा का आयोजन होगा.
- 17 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजकर 50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एग्रोनॉमी की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी.
- 28 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- एंटोमोलॉजी और दोपहर 3 से 4 बजकर 50 मिनट तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- बॉटनी की परीक्षा होगी.
- 29 अक्टूबर को सुबह 10 से 11 बजकर 50 बजे तक असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर- प्लांट पैथोलॉजी की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा.