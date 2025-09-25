ETV Bharat / state

सहायक अभियंता संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा-2024, 1014 पदों के 72 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

सहायक अभियंता संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा-2024 का आयोजन जयपुर और अजमेर में 28 से 30 सितंबर तक किया जाएगा.

Rajasthan Public Service Commission
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 25, 2025 at 3:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक होगा. प्रदेश में केवल जयपुर और अजमेर जिला मुख्यालय के 160 परीक्षा केंद्रों पर 1014 पदों के लिए 72 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे.

आयोग के सचिव और रामनिवास मेहता ने बताया कि 25 सितंबर गुरुवार को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. देरी से आने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा. परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अजमेर में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां 14 हजार और जयपुर में 116 परीक्षा केंद्रों में 58 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.

पढ़ें: सहायक अभियंता संयुक्त परीक्षा : 25 सितंबर को अपलोड किए जाएंगे प्रवेश-पत्र, यह है कार्यक्रम

प्रवेश पत्र जारी: उन्होंने बताया कि आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि करनी होगी.

पढ़ें: सहायक सांख्यिकी अधिकारी और सहायक अभियंता के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की बढ़ाई तिथि, जानिए संशोधित डेट - ASO Application Date Extended

यह है परीक्षा का कार्यक्रम:

  1. 28 सितंबर, 2025 को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पारी में परीक्षा होगी. दूसरी पारी में सिविल इंजीनियरिंग की दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी.
  2. 29 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक होगी. वहीं मैकेनिकल इंजीनियर की परीक्षा दोपहर की पारी में 3 से 5 बजे तक होगी.
  3. 30 सितंबर, 2025 को सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी.

For All Latest Updates

TAGGED:

RPSC ASSISTANT ENGINEER ADMIT CARDRPSC AE PRE EXAM 2024EXAM DATE OF RPSC AENसहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगीRPSC AEN EXAM 2024

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

19 घंटे के लिए बंद रहेगा खाटूश्याम जी मंदिर, जानिए कारण

शारदीय नवरात्रि 2025: चौथे दिन मां कूष्माण्डा की करें आराधना, मिलेगी कष्टों से मुक्ति

वेनेजुएला में 6.2 तीव्रता का आया भूकंप, धरती कांपने से दहशत में लोग

25 सितंबर 2025 का राशिफल: गुरुवार को वृषभ राशि समेत इन राशियों की होगी उन्नति

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.