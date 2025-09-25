सहायक अभियंता संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा-2024, 1014 पदों के 72 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम
सहायक अभियंता संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा-2024 का आयोजन जयपुर और अजमेर में 28 से 30 सितंबर तक किया जाएगा.
Published : September 25, 2025 at 3:57 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक अभियंता संयुक्त प्रतियोगी (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 का आयोजन 28 से 30 सितंबर तक होगा. प्रदेश में केवल जयपुर और अजमेर जिला मुख्यालय के 160 परीक्षा केंद्रों पर 1014 पदों के लिए 72 हजार अभ्यर्थी परीक्षा में बैठेंगे.
आयोग के सचिव और रामनिवास मेहता ने बताया कि 25 सितंबर गुरुवार को आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल पर प्रवेश पत्र अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा के निर्धारित समय से एक घंटा पहले ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिलेगा. देरी से आने पर अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है. परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए ओएमआर के पांचवें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट का समय अलग से दिया जाएगा. परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. अजमेर में 44 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. यहां 14 हजार और जयपुर में 116 परीक्षा केंद्रों में 58 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे.
प्रवेश पत्र जारी: उन्होंने बताया कि आयोग की वेबसाइट और एसएसओ पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर उपलब्ध एडमिट कार्ड लिंक के माध्यम से आवेदन पत्र क्रमांक और जन्मतिथि प्रविष्टि करनी होगी.
यह है परीक्षा का कार्यक्रम:
- 28 सितंबर, 2025 को सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान की सुबह 10 से 12 बजे तक पहली पारी में परीक्षा होगी. दूसरी पारी में सिविल इंजीनियरिंग की दोपहर 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी.
- 29 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की परीक्षा सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक होगी. वहीं मैकेनिकल इंजीनियर की परीक्षा दोपहर की पारी में 3 से 5 बजे तक होगी.
- 30 सितंबर, 2025 को सुबह की पारी में 10 से 12 बजे तक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी.