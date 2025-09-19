आरपीएस दीक्षांत परेड समारोह : सीएम बोले- ईमानदारी पुलिस का सशक्त हथियार, दबाव में धैर्य और संयम जरूरी
आरपीएस अधिकारियों के 75वें बैच का दीक्षांत परेड समारोह. राजस्थान पुलिस को मिले 76 नए अधिकारी.
Published : September 19, 2025 at 12:23 PM IST
जयपुर. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली हथियार है. ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारी का सर हमेशा ऊंचा रहता है. ऐसे अधिकारी की आवाज में ताकत होती है. जो हजारों भ्रष्ट लोगों के सामने भी डरती नहीं है. पुलिस की वर्दी पहनने के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक दबाव आएंगे. ऐसे मौकों पर धैर्य और संयम सबसे कारगर होता है. वे आज शुक्रवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में राजस्थान पुलिस सेवा (आरपीएस) अधिकारियों के 75वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह को संबोधित कर रहे थे.
इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, मुख्य सचिव सुधांश पंत, डीजीपी राजीव कुमार शर्मा और राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगथिर भी मौजूद रहे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आज का दिन न केवल इन अधिकारियों और उनके परिजनों के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए गौरव का दिन है. यह इन अधिकारियों के एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आज अहम कदम है. उन्होंने टीम भावना को मजबूत करने पर जोर दिया.
आरपीए में नए भवन बनाने की घोषणा : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1975 के बाद राजस्थान पुलिस अकादमी में नए भवन का निर्माण नहीं हुआ है. इससे कई नए पाठ्यक्रम शुरू करने में संसाधनों की कमी आड़े आ रही है. बेहतर संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर की दरकार है. उन्होंने नए प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा की और कहा कि इसके लिए वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी कर दी जाएगी. उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता है. आज दीक्षांत परेड में शामिल 76 में से 20 महिला अधिकारी हैं. यह समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत है.
साइबर और संगठित अपराध नई चुनौती : उन्होंने कहा कि आज अपराध का स्वरूप बदल रहा है. संगठित और साइबर अपराध पुलिस के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं. ऐसे में पुलिस को सजग और अपडेट रहना होगा. साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फोरेंसिक की समझ जरूरी है. नवाचार की भावना और हमेश सीखने की भूख जरूरी है. उन्होंने कहा कि टीम वर्क से काम का अलग आनंद है. अपराध नियंत्रण सरकार की प्राथमिकता. राजस्थान में दो साल में अपराध का ग्राफ गिरा है. यह आंकड़े बताते है कि अपराध नियंत्रण के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं.
डीजीपी ने भी किया कार्यक्रम को संबोधित : कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने कहा, अधिकारियों को पुलिस की ट्रेनिंग के साथ दृढ़ अनुशासन और टीम स्पिरिट का प्रशिक्षण दिया गया है. आज अपराधों का स्वरूप बदल रहा है. चुनौतियों से निपटने के लिए कौशल उन्नयन जरूरी है. उन्होंने कहा कि नए आपराधिक कानूनों में दंड के बजाए न्याय न्याय व्यवस्था पर जोर है. इन आपराधिक कानूनों को लागू करने में राजस्थान पुलिस देश में अग्रणी है. राजस्थान पुलिस अकादमी के निदेशक एस. सेंगथिर ने आभार प्रकट किया.