रांची आरपीएफ की सतर्कता से तीन नाबालिग मानव तस्करी से बचे, एक आरोपी गिरफ्तार

रांचीः आरपीएफ रांची ने अपनी तत्परता और सतर्कता से मानव तस्करी की एक बड़ी घटना को होने से रोक लिया. कमांडेंट पवन कुमार के निर्देशन में चलाए गए विशेष अभियान के तहत आरपीएफ पोस्ट रांची, नन्हे फरिश्ते और एसआईबी रांची की संयुक्त टीम ने तीन नाबालिग लड़कों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया.

एसआईबी टीम रांची से प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने रांची रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 01A पर निगरानी रखी. इसी दौरान लोहरदगा–रांची मेमू पैसेंजर ट्रेन (संख्या 68040) पर एक संदिग्ध व्यक्ति तीन नाबालिग लड़कों के साथ पाया गया, जो भयभीत लग रहे थे.

पूछताछ में संदिग्ध व्यक्ति संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका, जिसके बाद सभी को आरपीएफ पोस्ट रांची लाया गया. पूछताछ में नाबालिगों ने खुद को जिला गुमला का निवासी बताया. बच्चों ने कहा कि एक व्यक्ति आयुष असुर उन्हें काम दिलाने के बहाने लोहरदगा से लेकर आया था और आरोपी जगतपाल उरांव को सौंप दिया था, जो उन्हें आगे अगरतला ले जाने वाला था.

आरपीएफ ने तत्काल कार्रवाई करते हुए जगतपाल उरांव (आयु 33 वर्ष, निवासी गुमला) को गिरफ्तार किया. पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसे तीनों बच्चों को रांची तक लाने के लिए 5000 रुपए मिले थे और वह पहले भी ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है. आरपीएफ ने आरोपी के पास से मिले सामान को जब्त करते हुए विधिवत गिरफ्तारी की.

तीनों नाबालिगों को सुरक्षित बचाकर तत्काल देखभाल की गई. इसके बाद गिरफ्तार तस्कर और बचाए गए बच्चों को आगे की कार्रवाई के लिए एएचएटीयू, रांची को सौंप दिया गया. आरपीएफ के अनुसार, यह त्वरित और समन्वित कार्रवाई आरपीएफ पोस्ट रांची, नन्हे फरिश्ते और एसआईबी रांची की टीमों की सजगता का परिणाम है. जिससे तीन मासूमों की मानव तस्करी की घटना समय रहते रोकी जा सकी.

आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार ने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है और रेलवे पुलिस ऐसे मामलों को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है. हमारी टीम ने समय रहते कार्रवाई कर तीन मासूम बच्चों को एक अनहोनी से बचाया है. यह अभियान आरपीएफ, एसआईबी और नन्हे फरिश्ते टीम के समन्वय और सतर्कता का परिणाम है. भविष्य में भी ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि कोई भी बच्चा तस्करी का शिकार न बने.