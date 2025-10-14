ETV Bharat / state

चलती ट्रेन से नाबालिगों का रेस्क्यू, नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी की साजिश!

रांची आरपीएफ ने 13 नाबालिगों का रेस्क्यू किया है.

RPF rescues thirteen minors from Human Trafficking in Ranchi
रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रांची मंडल की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 14, 2025 at 5:00 PM IST

रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रांची मंडल ने एक बार फिर मानव तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है. बीते दो दिनों में आरपीएफ ने दो अलग-अलग अभियानों में कुल 16 नाबालिगों को सुरक्षित बचाया है. वहीं, एक महिला और उसके छोटे बच्चे को भी सुरक्षित घर तक पहुंचाया गया.

गुप्त सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई

रांची आरपीएफ को सूचना मिली थी कि वास्कोडिगामा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 17322) से नाबालिगों को गोवा ले जाया जा रहा है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट रांची, जीआरपी रांची, मुरी थाना पुलिस और एक एनजीओ की संयुक्त टीम गठित की गई.

इस टीम ने ट्रेन के मुरी स्टेशन से आगे बढ़ते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. चलती ट्रेन में जांच के दौरान कई बच्चों की पहचान की गई, जिन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.

नौकरी का झांसा देकर किया जा रहा था शिकार

सोमवार रात करीब 9 बजे जब ट्रेन रांची स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ ने सभी जेनरल कोचों में छानबीन की. जांच में 13 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया. हालांकि तस्कर मौके से भागने में सफल रहे. बच्चों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे जसीडीह स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें गोवा में नौकरी देने का लालच दिया गया था.

पूछताछ और जांच बाद में दस्तावेजों की जांच से पुष्टि हुई कि सभी बच्चे नाबालिग हैं. आरपीएफ ने बच्चों को आवश्यक देखरेख और कानूनी प्रक्रिया के लिए चाइल्डलाइन रांची को सौंप दिया है. यह पूरा अभियान ऑपरेशन डिग्निटी के तहत संचालित हुआ.

मेरी सहेली टीम ने मां-बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाया

एक दूसरे मामले में रेल मदद हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली कि भरतपुर (राजस्थान) निवासी करतार सिंह की पत्नी होलिका और पांच वर्षीय पुत्र यश गलती से किसी ट्रेन से रांची पहुंच गए हैं. इसकी सूचना मिलते ही टीम मेरी सहेली सक्रिय हुई और दोनों को रांची स्टेशन परिसर में सुरक्षित पाया.

पूछताछ के दौरान महिला ने बताया कि वह मूल रूप से रांची जिले के बुंडू-तामाड़ क्षेत्र की रहने वाली है. करीब नौ साल पहले उसकी शादी राजस्थान में हुई थी. लेकिन पारिवारिक परिस्थितियों के कारण वह अपने मायके लौटना चाहती थी. मोबाइल या किसी संपर्क साधन के अभाव में वह रास्ता भटककर रांची पहुंच गई.

टीम ने दिखाई संवेदनशीलता

सहायक सुरक्षा आयुक्त एके सिंह के निर्देश पर आरपीएफ की ‘मेरी सहेली’ टीम ने मानवता का परिचय देते हुए महिला और उसके पुत्र को स्वयं घर तक पहुंचाने का निश्चय किया. एनजीओ और बुंडू थाना पुलिस की सहायता से जब महिला के घर की जांच की गई, तो परिवारजन नहीं मिले. इस स्थिति में मां-बेटे दोनों को अस्थायी रूप से एनजीओ की देखरेख में सुरक्षित रखा गया.

लगातार सक्रिय है रांची आरपीएफ

पिछले कुछ महीनों में आरपीएफ रांची ने कई ऐसे अभियान चलाए हैं, जिनमें मानव तस्करी की घटनाओं को रोका गया है. आरपीएफ अधिकारियों के अनुसार, त्योहारी सीजन में ऐसे मामलों की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए स्टेशनों और ट्रेनों में चौकसी और बढ़ा दी गई है. मानव तस्करी के खिलाफ आरपीएफ की शून्य सहनशीलता नीति है. बच्चों की सुरक्षा और यात्रियों की मदद हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

