चलती ट्रेन से नाबालिगों का रेस्क्यू, नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी की साजिश!

रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रांची मंडल की टीम ( Etv Bharat )

रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (RPF) रांची मंडल ने एक बार फिर मानव तस्करी के खिलाफ अपनी मुहिम में बड़ी सफलता हासिल की है. बीते दो दिनों में आरपीएफ ने दो अलग-अलग अभियानों में कुल 16 नाबालिगों को सुरक्षित बचाया है. वहीं, एक महिला और उसके छोटे बच्चे को भी सुरक्षित घर तक पहुंचाया गया.

गुप्त सूचना पर शुरू हुई कार्रवाई

रांची आरपीएफ को सूचना मिली थी कि वास्कोडिगामा एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 17322) से नाबालिगों को गोवा ले जाया जा रहा है. इस सूचना की गंभीरता को देखते हुए आरपीएफ पोस्ट रांची, जीआरपी रांची, मुरी थाना पुलिस और एक एनजीओ की संयुक्त टीम गठित की गई.

इस टीम ने ट्रेन के मुरी स्टेशन से आगे बढ़ते ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. चलती ट्रेन में जांच के दौरान कई बच्चों की पहचान की गई, जिन्हें संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया.

नौकरी का झांसा देकर किया जा रहा था शिकार

सोमवार रात करीब 9 बजे जब ट्रेन रांची स्टेशन पहुंची तो आरपीएफ ने सभी जेनरल कोचों में छानबीन की. जांच में 13 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया गया. हालांकि तस्कर मौके से भागने में सफल रहे. बच्चों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वे जसीडीह स्टेशन से ट्रेन में चढ़े थे और उन्हें गोवा में नौकरी देने का लालच दिया गया था.

पूछताछ और जांच बाद में दस्तावेजों की जांच से पुष्टि हुई कि सभी बच्चे नाबालिग हैं. आरपीएफ ने बच्चों को आवश्यक देखरेख और कानूनी प्रक्रिया के लिए चाइल्डलाइन रांची को सौंप दिया है. यह पूरा अभियान ऑपरेशन डिग्निटी के तहत संचालित हुआ.

मेरी सहेली टीम ने मां-बेटे को सुरक्षित घर पहुंचाया

एक दूसरे मामले में रेल मदद हेल्पलाइन के माध्यम से सूचना मिली कि भरतपुर (राजस्थान) निवासी करतार सिंह की पत्नी होलिका और पांच वर्षीय पुत्र यश गलती से किसी ट्रेन से रांची पहुंच गए हैं. इसकी सूचना मिलते ही टीम मेरी सहेली सक्रिय हुई और दोनों को रांची स्टेशन परिसर में सुरक्षित पाया.