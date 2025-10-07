शिकंजे में मानव तस्कर, आठ नाबालिगों को किया गया रेस्क्यू
साहिबगंज में आरपीएफ ने आठ नाबालिग को मुक्त कराते हुए एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया है.
Published : October 7, 2025 at 9:19 PM IST
साहिबगंज: ऑपरेशन एएएचटी के तहत मालदा मंडल की आरपीएफ ने आठ नाबालिग बच्चों को तस्करी से बचाया. इसके साथ ही एक मानव तस्कर को गिरफ्तार किया गया.
मालदा मंडल पूर्व रेलवे के साहिबगंज आरपीएफ पोस्ट की टीम ने आज मंगलवार सुबह लगभग 05:00 बजे साहिबगंज रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन एएएचटी (Action Against Human Trafficking) के तहत एक महत्वपूर्ण अभियान चलाते हुए आठ नाबालिग बच्चों (सात लड़के और एक लड़की) को तस्करी से बचाया और एक तस्कर को गिरफ्तार किया.
मंगलवार सुबह नियमित जांच के दौरान आरपीएफ कर्मियों ने स्टेशन के पोर्टिको क्षेत्र में कुछ बच्चों के समूह को चुपचाप बैठे देखा. पूछताछ में बच्चों ने बताया कि उन्हें दिल्ली घरेलू कार्य के लिए ले जाया जा रहा है. इस दौरान एक व्यक्ति, चम्बरा पहाड़िया (23 वर्ष, निवासी- पाकुड़ जिला) की पहचान हुई जो बच्चों को दिल्ली ले जाने वाले के रूप में हुई.
आरपीएफ की पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह बच्चों को दिल्ली काम कराने ले जा रहा था और बदले में नियोक्ताओं से कमीशन प्राप्त करता है. रेस्क्यू किए गए बच्चों और पकड़े गए आरोपी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए जीआरपी/साहिबगंज को सौंप दिया गया. साथ ही, बच्चों की देखभाल और पुनर्वास के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ आरंभ की गई हैं.
सभी बच्चों को काउंसलिंग कर अभिभावक को बुलाकर सौंप दिया जाएगा. बच्चों को सरकारी योजना का लाभ दिया जाएगा. -पूनम कुमारी, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी.
इसे भी पढे़ं- दिल्ली में बेची गई खूंटी की दो नाबालिग आदिवासी बच्चियों का रेस्क्यू, मानव तस्करी की हुई थीं शिकार
इसे भी पढे़ं- हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की दो बड़ी कार्रवाई, 30 किलो गांजा जब्त, मानव तस्करी का प्रयास विफल
इसे भी पढे़ं- नाबालिग लड़की को स्टेशन पर छोड़ भाग गए मानव तस्कर, जेएसएलपीएस दीदी ने दिखाई दिलेरी