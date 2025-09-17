ETV Bharat / state

हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की दो बड़ी कार्रवाई, 30 किलो गांजा जब्त, मानव तस्करी का प्रयास विफल

हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने 30 किलो गांजा के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जबकि एक नाबालिग को बचाया है.

Two arrested with 30 kg of Hemp
30 किलो गांजा के साथ दो गिरफ्तार (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 8:20 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: हटिया रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ ने लगातार दो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. पहली कार्रवाई में लगभग 30 किलो गांजा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. जबकि दूसरी कार्रवाई में मानव तस्करी और बाल श्रम के प्रयास को नाकाम कर, एक नाबालिग को सुरक्षित बचाया गया है, साथ ही तस्कर को हिरासत में लिया गया है. दोनों ही अभियान को कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर चलाया गया, जिससे रेलवे परिसर में सुरक्षा और सतर्कता की गंभीरता फिर सामने आई है.

30 किलो गांजा बरामद

आरपीएफ ने बताया कि आरपीएफ की टीम, हटिया पोस्ट की अधिकारी साधना कुमारी और फ्लाइंग टीम रांची के जवान रांची स्टेशन पर जांच में तैनात थे. शाम को जब मौर्या एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर पहुंची तो जांच के दौरान कोच संख्या B/1 में दो व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में सोते हुए पाए गए. पूछताछ में उनकी पहचान अभिषेक सिंह और गोविंद कुमार के रूप में हुई और दोनों ही बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं.

बरामद गांजे कीमत की तीन लाख

संदेह के आधार पर जब दोनों व्यक्तियों की ट्रॉली बैग की जांच हुई, तो उसमें प्लास्टिक में लिपटे गांजे के पैकेट मिले. तलाशी में कुल 14 पैकेट बरामद हुए हैं, जिनका वजन 30 किलो था. डीडी किट से जांच में इसकी पुष्टि गांजा के रूप में हुई है. बरामद गांजे की अनुमानित कीमत लगभग तीन लाख रुपये आंकी गई है. पूछताछ में दोनों युवकों ने स्वीकार किया है कि वे, गांजा ओडिशा के राउरकेला से लाए थे और रांची बस स्टैंड के पास किसी व्यक्ति को देने जा रहे थे. आरपीएफ ने गांजा समेत अन्य सामान जब्त कर, दोनों आरोपियों को जीआरपी हटिया को सौंप दिया है.

मानव तस्करी का प्रयास नाकाम

इधर, हटिया स्टेशन पर आरपीएफ की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट (AHTU) और रांची की डीएमएफटी टीम ने संयुक्त अभियान चलाया. जांच के दौरान एक नाबालिग लड़का और एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में पकड़ा गया. पूछताछ में खुलासा हुआ कि तस्कर, लड़के को बहला फुसलाकर, बेंगलुरु ले जाकर मजदूरी कराने की फिराक में था.

तस्कर के पास से कई संदिग्ध सामग्री बरामद

तस्कर की पहचान दशरथ यादव के रूप में हुई है. इस दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने आरोपी के मोबाइल से कई नाबालिगों के फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. इसके साथ ही मौके से एक मोबाइल, दो रेलवे टिकट और आधार कार्ड जब्त किए गए है. कार्रवाई में नाबालिग को सुरक्षित बचा लिया गया है और तस्कर को हिरासत में लेकर मामला एएचटीयू कोटवाली रांची को सौंप दिया गया है. इधर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, बाल तस्करी के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है.

आरपीएफ की सक्रियता

आरपीएफ की इन दोनों कार्रवाई से यह साफ है कि रेलवे सुरक्षा बल, लगातार अवैध गतिविधियों और अपराध पर नजर रखे हैं. गांजे की तस्करी और मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों को रोकना न केवल कानून व्यवस्था बल्कि समाज के लिए भी बड़ी राहत की बात है.

इस तरह की सतर्कता और संयुक्त अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि रेल यात्रियों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर किसी प्रकार का खतरा न बने: पवन कुमार, कमांडेड

ये भी पढ़ें- मवेशी तस्करों ने की पुलिस को रौंदने की कोशिश! मामले में दो गिरफ्तार

बिहार में एक करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब खपाने की थी तैयारी, सिमडेगा पुलिस ने तस्कर को दबोचा

सिमडेगा में 60 किलो गांजा के साथ दो तस्कर गिरफ्तार, डीसी की सूचना पर हुई कार्रवाई

For All Latest Updates

TAGGED:

रांची में आरपीएफ की बड़ी कार्रवाईहटिया रेलवे स्टेशन से गांजा बरामदनाबालिग के साथ तस्कर गिरफ्तारACCUSED ARRESTED HUMAN TRAFFICKINGRPF RECOVERED 30 KG OF HEMP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.