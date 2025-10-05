ETV Bharat / state

रांची रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने वाली महिला की बचाई जान, RPF के जवान बने जीवन रक्षक

रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है. रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सक्रियता के कारण एक महिला यात्री की जान बच गई. ट्रेन संख्या 18640 (रांची–आरा एक्सप्रेस) के खुलने के कुछ ही क्षण बाद यह हादसा हुआ.

जानकारी के अनुसार, जैसे ही ट्रेन ने रांची स्टेशन से प्रस्थान किया, एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया. अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच की खाई में जा गिरी. उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक सूरज पांडे ने बिना किसी देर किए मौके पर दौड़ लगाई और अपनी जान जोखिम में डालते हुए महिला को खींचकर बाहर निकाला. उनकी इस सूझबूझ और बहादुरी से महिला की जान बच गई.

रांची रेलवे स्टेशन पर हादसा (Etv Bharat)

उपनिरीक्षक सूरज पांडे ने महिला की जान बचाई

घटना के बाद महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई. पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुष्मिता देवी (उम्र 40 वर्ष), पति सुभाष राय, निवासी ग्राम बरूणा, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास (बिहार) बताया है. उसने कहा कि वह अपने परिवार के साथ रांची से बिक्रमगंज जा रही थी और ट्रेन के सामान्य डिब्बे में सवार थी. यात्रा के दौरान उसने अचानक अपनी बेटी को नजरों से ओझल होते देखा, जिससे घबराहट में उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और यह हादसा हो गया.

महिला को सुरक्षित निकालने के दौरान उपनिरीक्षक सूरज पांडे के बाएं पैर में हल्की चोट लग गई. उन्हें तत्काल राज हॉस्पिटल, रांची में उपचार के लिए भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई.

यह सराहनीय कार्य कमांडेंट पवन कुमार के दिशा-निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन जीवन रक्षक के तहत हुआ. यह अभियान रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आकस्मिक स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत देशभर में आरपीएफ कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें.

ऑपरेशन जीवन रक्षक का उद्देश्य