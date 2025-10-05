रांची रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने वाली महिला की बचाई जान, RPF के जवान बने जीवन रक्षक
रांची रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया. एक महिला ट्रेन से उतरते समय गिर गई, मगर आरपीएफ जवान ने उसकी जान बचा ली.
Published : October 5, 2025 at 3:31 PM IST
रांचीः रेलवे सुरक्षा बल (RPF) की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उनकी मौजूदगी यात्रियों की सुरक्षा की गारंटी है. रांची रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की सक्रियता के कारण एक महिला यात्री की जान बच गई. ट्रेन संख्या 18640 (रांची–आरा एक्सप्रेस) के खुलने के कुछ ही क्षण बाद यह हादसा हुआ.
जानकारी के अनुसार, जैसे ही ट्रेन ने रांची स्टेशन से प्रस्थान किया, एक महिला यात्री ने चलती ट्रेन से उतरने का प्रयास किया. अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच की खाई में जा गिरी. उसी वक्त ड्यूटी पर तैनात उपनिरीक्षक सूरज पांडे ने बिना किसी देर किए मौके पर दौड़ लगाई और अपनी जान जोखिम में डालते हुए महिला को खींचकर बाहर निकाला. उनकी इस सूझबूझ और बहादुरी से महिला की जान बच गई.
उपनिरीक्षक सूरज पांडे ने महिला की जान बचाई
घटना के बाद महिला को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई. पूछताछ में महिला ने अपना नाम सुष्मिता देवी (उम्र 40 वर्ष), पति सुभाष राय, निवासी ग्राम बरूणा, थाना बिक्रमगंज, जिला रोहतास (बिहार) बताया है. उसने कहा कि वह अपने परिवार के साथ रांची से बिक्रमगंज जा रही थी और ट्रेन के सामान्य डिब्बे में सवार थी. यात्रा के दौरान उसने अचानक अपनी बेटी को नजरों से ओझल होते देखा, जिससे घबराहट में उन्होंने चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश की और यह हादसा हो गया.
महिला को सुरक्षित निकालने के दौरान उपनिरीक्षक सूरज पांडे के बाएं पैर में हल्की चोट लग गई. उन्हें तत्काल राज हॉस्पिटल, रांची में उपचार के लिए भेजा गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उनकी स्थिति सामान्य बताई गई.
यह सराहनीय कार्य कमांडेंट पवन कुमार के दिशा-निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन जीवन रक्षक के तहत हुआ. यह अभियान रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और आकस्मिक स्थितियों में त्वरित सहायता प्रदान करने के लिए आरपीएफ द्वारा चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत देशभर में आरपीएफ कर्मियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया है ताकि वे आपातकालीन परिस्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया दे सकें.
ऑपरेशन जीवन रक्षक का उद्देश्य
कमांडेंट पवन कुमार ने उपनिरीक्षक सूरज पांडे की तत्परता और साहस की सराहना की. उन्होंने कहा कि आरपीएफ का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा और विश्वास को मजबूत करना है. उपनिरीक्षक सूरज पांडे ने जो कार्य किया, वह पूरे बल के लिए गर्व की बात है. उनकी बहादुरी से एक निर्दोष यात्री की जान बची है और यही ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ का असली उद्देश्य है.
घटना के बाद यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने भी सूरज पांडे की प्रशंसा की. मौजूद कई यात्रियों ने बताया कि यदि आरपीएफ कर्मी समय पर न पहुंचते तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी. महिला और उनके परिवार ने भी आरपीएफ का आभार जताया और कहा कि उनकी सूझबूझ के कारण ही आज वे सुरक्षित हैं.
रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारियों ने बताया कि ऐसे मामलों में त्वरित कार्रवाई बेहद जरूरी होती है, क्योंकि चलती ट्रेन के दौरान गिरने से जान का खतरा बना रहता है. आरपीएफ की यह मुस्तैदी यात्रियों के बीच सुरक्षा का भरोसा बढ़ा रही है.
सूरज पांडे का यह साहसिक कदम गर्व की बात है
इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित किया कि जब सुरक्षा बल जिम्मेदारी और मानवता के साथ काम करते हैं तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. उपनिरीक्षक सूरज पांडे का यह साहसिक कदम न सिर्फ आरपीएफ के लिए गर्व का विषय है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि सतर्कता और सेवा भावना हर परिस्थिति में जीवन रक्षक सिद्ध हो सकती है.
