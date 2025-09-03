ETV Bharat / state

Ganesh Visarjan 2025: गाजियाबाद में दो दिन रहेगा रूट डायवर्जन, इन रास्तों पर रहेगी एंट्री बंद - GANESH VISARJAN 2025

रूट डायवर्जन को लेकर पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गई है. जानें कौन कौन से मार्ग पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

गाजियाबाद में गणपति विसर्जन को लेकर रूट डायवर्जन
गाजियाबाद में गणपति विसर्जन को लेकर रूट डायवर्जन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 3, 2025 at 9:02 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के मुरादनगर स्थित छोटा हरिद्वार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है. गणेश चतुर्थी पर छोटा हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ता है. दिल्ली, हरियाणा आदि राज्यों से बड़ी संख्या में ऋद्धालुओं के द्वारा मुरादनगर गंगनहर (छोटा हरिद्वार) में गणपति विसर्जन किया जाता है. इसे देखते हुए गाजियाबाद में ट्रैफिक डायवर्जन लागू किया गया है.

अपर पुलिस उपायुक्त यातायात सचिदानंद के मुताबिक, 5 सितंबर को सुबह 7 बजे से 7 सितंबर को दोपहर दो बजे तक गाजियाबाद के विभिन्न मार्गों पर डायवर्जन लागू रहेगा. श्रद्धालुओं और आम लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो इसी को लेकर डायवर्जन लागू किया गया है. पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगायी गई है. यदि कहीं पर ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है तो तुरंत मौके पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर को भेज कर यातायात को सुगम करवाया जाएगा.

ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

  1. मेरठ की ओर से सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन, बस आदि का आवागमन मोदीनगर और मुरादनगर गंगनहर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. सभी वाहन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे और हापुड़ होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-09 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  2. मोदीनगर की ओर से सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमन गंगनहर मुरादनगर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. सभी वाहन राज चौपला से हापुड़ मार्ग होते हुए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे और हापुड़ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  3. एएलटी की ओर से सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमन गंगनहर मुरादनगर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. सभी वाहन एएलटी से हापुड़ चुंगी होकर आत्माराम स्टील होते हुए राजमार्ग 09 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  4. मेरठ जानी, नानू से गंगनहर से मुरादनगर गंगनहर की ओर सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमनपूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा.
  5. पाइप लाइन मार्ग पर टीलामोड़ से सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमन गंगनहर मुरादनगर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. सभी वाहन लोनी तिराहा से ईस्टर्न पेरीफेरल का प्रयोग कर डासना पेरीफेरल उतार होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  6. दुहाई पेरीफेरल उतार से सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमन गंगनहर मुरादनगर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. ऐसे वाहन जिनका गंतव्य स्थल मेरठ है, उपरोक्त सभी वाहन डासना पेरीफेरल उतार का प्रयोग कर प्रयोग कर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस-वे होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  7. आर्डिनेंस फैक्ट्री की ओर से आने वाले सभी प्रकार के भारी, मध्यम, हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि का आवागमन गंगनहर मुरादनगर की ओर पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगा. सभी वाहन कन्नौजा मार्ग होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 09 का प्रयोग कर अपने गंतव्य को जा सकेंगे.
  8. तुलसी निकेतन भोपुरा एवं सीमापुरी अप्सरा बॉर्डर से सभी प्रकार के भारी, मध्यम, हल्के मालवाहक वाहन और बस आदि गाजियाबाद की ओर नहीं आ सकेंगे. सभी वाहन वाहन रोड नं0-56 (चौधरी चरण सिंह मार्ग) का प्रयोग कर गाजीपुर मण्डी से यूपी गेट होते हुए राजमार्ग 09 का प्रयोग कर आवागमन करेंगे.

