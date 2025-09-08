ETV Bharat / state

श्राद्ध की श्रद्धा; KGMU में मरीज के परिजनों को मिल रहा फ्री में शुद्ध भोजन, आप भी इस नेक कार्य में हो सकते हैं शामिल

लखनऊ में अन्नपूर्णा सेवा. ( Etv Bharat )

Published : September 8, 2025 at 3:50 PM IST

लखनऊ: पितृपक्ष शुरू हो चुका है, इस दौरान हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके नाम पर दान-पुण्य करते हैं. इसी कड़ी में इस बार लखनऊ में रोटी कपड़ा फाउंडेशन अनूठी पहल "अन्नपूर्णा सेवा" शुरू किया है. जिसके तहत फाउंडेशन पितृपक्ष के 15 दिनों तक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा. इस सेवा के तहत लोग अपने प्रियजनों की श्राद्ध तिथि पर भोजन दान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं. संस्था के सचिव रिद्धि किशोर गौड़ से जुड़कर आम लोग अपने पुरखों का श्राद्ध कर सकते हैं. बता दें कि रोटी कपड़ा फाउंडेशन लखनऊ में सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है. जो जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्रिय है. इस बार पितृपक्ष के दौरान शुरू की गई अन्नपूर्णा सेवा का उद्देश्य न केवल पितरों को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि उन लोगों की मदद करना भी है जो अस्पताल में अपने मरीजों की देखभाल के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं. रोटी कपड़ा बैंक के सचिव रिद्धि किशोर गौड़ ने अन्नपूर्णा सेवा के बारे में दी जानकारी. (ETV Bharat) बिना प्याज़-लहसुन का खानाः सचिव रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि फाउंडेशन का प्रयास केजीएमयू में मौजूद तीमारदारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध है. पित जिसमें कढ़ी-चावल, दाल-चावल, छोला-चावल और पूड़ी-सब्जी जैसे पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं. जिसमें प्याज़ लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह सेवा सामाजिक एकजुटता और मानवता की भावना को दर्शाती है. इस पहल में लखनऊ का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है. लोग अपनी श्राद्ध तिथि पर भोजन दान करके अपने पूर्वजों की स्मृति को सम्मान दे सकते हैं. पक्के पुल के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर में वे संपर्क कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. जो भी दान इस उपलक्ष्य में देना चाहिए दे सकते हैं.