श्राद्ध की श्रद्धा; KGMU में मरीज के परिजनों को मिल रहा फ्री में शुद्ध भोजन, आप भी इस नेक कार्य में हो सकते हैं शामिल

लखनऊ में पितृपक्ष के दौरान रोटी कपड़ा फाउंडेशन ने शुरू की अन्नपूर्णा सेवा, आम लोग भी इस सेवा में जुड़ सकते हैं

लखनऊ में अन्नपूर्णा सेवा. (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 3:50 PM IST

4 Min Read

लखनऊ: पितृपक्ष शुरू हो चुका है, इस दौरान हिंदू धर्म के लोग अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ उनके नाम पर दान-पुण्य करते हैं. इसी कड़ी में इस बार लखनऊ में रोटी कपड़ा फाउंडेशन अनूठी पहल "अन्नपूर्णा सेवा" शुरू किया है. जिसके तहत फाउंडेशन पितृपक्ष के 15 दिनों तक किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में भर्ती मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगा. इस सेवा के तहत लोग अपने प्रियजनों की श्राद्ध तिथि पर भोजन दान करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं. संस्था के सचिव रिद्धि किशोर गौड़ से जुड़कर आम लोग अपने पुरखों का श्राद्ध कर सकते हैं.

बता दें कि रोटी कपड़ा फाउंडेशन लखनऊ में सामाजिक कार्यों के लिए जाना जाता है. जो जरूरतमंद लोगों को भोजन, कपड़े और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने में सक्रिय है. इस बार पितृपक्ष के दौरान शुरू की गई अन्नपूर्णा सेवा का उद्देश्य न केवल पितरों को श्रद्धांजलि देना है, बल्कि उन लोगों की मदद करना भी है जो अस्पताल में अपने मरीजों की देखभाल के लिए दिन-रात संघर्ष कर रहे हैं.

रोटी कपड़ा बैंक के सचिव रिद्धि किशोर गौड़ ने अन्नपूर्णा सेवा के बारे में दी जानकारी. (ETV Bharat)

बिना प्याज़-लहसुन का खानाः सचिव रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि फाउंडेशन का प्रयास केजीएमयू में मौजूद तीमारदारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध है. पित जिसमें कढ़ी-चावल, दाल-चावल, छोला-चावल और पूड़ी-सब्जी जैसे पारंपरिक व्यंजन शामिल हैं. जिसमें प्याज़ लहसुन का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा. उन्होंने बताया कि यह सेवा सामाजिक एकजुटता और मानवता की भावना को दर्शाती है. इस पहल में लखनऊ का कोई भी नागरिक हिस्सा ले सकता है. लोग अपनी श्राद्ध तिथि पर भोजन दान करके अपने पूर्वजों की स्मृति को सम्मान दे सकते हैं. पक्के पुल के पास लेटे हुए हनुमान मंदिर में वे संपर्क कर सकते हैं और अपना पंजीकरण करवा सकते हैं. जो भी दान इस उपलक्ष्य में देना चाहिए दे सकते हैं.

कोई भी कर सकता है भोजन दानः रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि दान देने के लिए फाउंडेशन ने एक सरल प्रक्रिया बनाई है. इच्छुक व्यक्ति फाउंडेशन से संपर्क करके भोजन दान की व्यवस्था कर सकते हैं. यह सेवा न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी जरूरतमंदों के लिए एक बड़ा सहारा प्रदान करती है. रोटी कपड़ा फाउंडेशन की स्थापना जरूरतमंदों की मदद के उद्देश्य से की गई थी. यह संगठन लखनऊ में कई वर्षों से गरीबों, बेघरों और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के परिजनों को भोजन और कपड़े उपलब्ध करा रहा है. फाउंडेशन का मानना है कि भोजन और कपड़ा हर व्यक्ति का मूलभूत अधिकार है. इसे सुनिश्चित करने के लिए वे विभिन्न सामाजिक गतिविधियों का आयोजन करते हैं.

एकजुटता और सहानुभूति का संदेशः रिद्धि किशोर गौड़ ने बताया कि अन्नपूर्णा सेवा के तहत यह पहल विशेष रूप से पितृपक्ष के दौरान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह धार्मिक और सामाजिक कार्यों का एक अनूठा संगम है. इस सेवा में शामिल होने के लिए फाउंडेशन ने शहरवासियों से सहयोग की अपील की है. स्वयंसेवकों का कहना है कि यह न केवल पितरों को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है, बल्कि उन लोगों की मदद करने का भी अवसर है जो आर्थिक तंगी के कारण भोजन जैसी मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते. इस पहल से न केवल तीमारदारों को राहत मिलेगी, बल्कि समाज में एकजुटता और सहानुभूति का संदेश भी जाएगा.

15 दिनों तक सेवा चलेगीः सामाजिक कार्यकर्ता आशीष गुप्ता ने बताया कि रोटी कपड़ा फाउंडेशन की यह पहल सराहनीय है. यह सेवा 15 दिनों तक चलेगी और इसके माध्यम से सैकड़ों लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा. फाउंडेशन ने भविष्य में भी ऐसी पहल जारी रखने की योजना बनाई है ताकि समाज के कमजोर वर्गों की मदद हो सके. इस तरह, रोटी कपड़ा फाउंडेशन की अन्नपूर्णा सेवा न केवल पितृपक्ष के धार्मिक महत्व को बढ़ाती है, बल्कि मानवता की सेवा के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है.

