लखनऊ के डालीगंज तिराहे पर बनेगी रोटरी; ऑटो-टेम्पो के लिए निर्धारित होगा स्टॉपेज - LUCKNOW NEWS

एलडीए वीसी ने बताया कि डालीगंज तिराहे से रोजाना एक से डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे ट्रैफिक का काफी लोड रहता है.

लखनऊ के डालीगंज तिराहे पर बनेगी रोटरी.
लखनऊ के डालीगंज तिराहे पर बनेगी रोटरी. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 24, 2025 at 7:54 AM IST

लखनऊ: डालीगंज तिराहे पर ट्रैफिक जाम की समस्या से जल्द ही राहत मिलने वाली है. इसके लिए तिराहे की री-मॉडलिंग का कार्य किया जा रहा है. तिराहे पर रोटरी का निर्माण किया जाएगा. ऑटो-टेम्पो के लिए स्टॉपेज निर्धारित होगा और सिटी स्टेशन की ओर मुड़ने वाला कट बंद किया जाएगा. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने शनिवार को हेरिटेज जोन का निरीक्षण किया. चौराहों की री-मॉडलिंग और सड़क चौड़ीकरण काम में तेजी के निर्देश दिए.

एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि डालीगंज तिराहे से रोजाना एक से डेढ़ लाख वाहन गुजरते हैं, जिससे यहां ट्रैफिक का काफी लोड रहता है. पीकआवर्स में यह समस्या बढ़ जाती है, जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है. इसे ध्यान में रखते हुए डालीगंज तिराहा का सर्वे कराया गया.

सर्वे में मिले सुझावों के आधार पर 87 लाख रुपए की लागत से तिराहे की री-मॉडलिंग का कार्य कराया जा रहा है. यहां बेतरतीब ढंग से खड़े होने वाले ऑटो-टेम्पो और ई-रिक्शा की वजह से भी ट्रैफिक बाधित होता है. इसलिए सवारी वाहनों के स्टॉपेज के लिए भी स्थान निर्धारित किया जाएगा.

इसके अलावा केके हॉस्पिटल, सिटी स्टेशन की ओर मुड़ने वाला कट बंद किया जाएगा. उधर जाने वाले वाहन रिवर बैंक कालोनी की ओर से मुड़ कर जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि डालीगंज तिराहे पर प्रस्तावित एलीवेटेड ग्रीन कॉरिडोर बनने से यहां ट्रैफिक की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी.

म्यूजियम चौराहा भी होगा री-डिजाइन: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि इसी तरह टीले वाली मस्जिद के पास स्थित सेंट्रल आईलैंड की परिधि को छोटा करके सड़क की चौड़ाई बढ़ेगी. म्यूजियम/कूड़ियाघाट चौराहे पर रोटरी की परिधि कम है, जिससे बस आदि बड़े वाहनों को टर्न करने में दिक्कत होती है.

यहां रोटरी का आकार बढ़ाया जाएगा और इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों के अनुरूप साइनेज, टेबल टॉप व रोड मार्किंग समेत रोड सेफ्टी व सौंदर्यीकरण के अन्य कार्य होंगे. उपाध्यक्ष ने नजूल भूमि पर बने गांधी भवन का भी निरीक्षण किया, जहां उन्होंने म्यूजियम को अपग्रेड करने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए.

कार्यदायी संस्था पर 5-5 लाख का जुर्माना: उपाध्यक्ष ने हुसैनाबाद में निर्मित किए जा रहे म्यूजियम ब्लॉक का भी निरीक्षण किया. यहां कार्य की प्रगति धीमी मिलने पर उपाध्यक्ष ने कड़ी नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा.

साथ ही कार्यदायी संस्थाओं मेसर्स बाबे इंफ्राटेक प्रा.लि और मेसर्स इनोवेटिव व्यू पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा रेजीडेंसी और नींबू पार्क के पास किए जा रहे सड़क चौड़ीकरण के काम में तेजी लाने के निर्देश हैं. इस दौरान मुख्य अभियंता नवनीत शर्मा, अधीक्षण अभियंता संजीव कुमार गुप्ता, अधिशासी अभियंता मनोज सागर और नीरज कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

