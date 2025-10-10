बनारस की तर्ज पर प्रयागराज में भी बनेगा रोप-वे; 200 करोड़ की लागत, दीपावली से पहले ही काम होगा शुरू
रोप-वे के लिए तैयार होंगे तीन टावर और दो स्टेशन, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नए डिजाइन को मंजूरी दी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 10, 2025 at 12:31 PM IST
प्रयागराज : बनारस की तर्ज पर संगमनगरी में भी रोप-वे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है. जमीन से जुड़े विवाद भी सुलझा लिए गए हैं. पीडीए के उपाध्यक्ष अमित पाल शर्मा ने बताया कि योजना से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर लिया गया है. रोप-वे संगम से एक से दूसरे छोर तक बनाया जाएगा. इसके लिए तीन टावर और दो स्टेशन तैयार किए जाएंगे. योजना को लेकर अब किसी तरह की बाधा नहीं बची है. उम्मीद है कि दिवाली से पहले निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.
200 करोड़ रुपये लागत: रोप-वे का प्रस्ताव महाकुंभ से पहले रखा गया था, लेकिन भूमि से जुड़ा विवाद लंबा खिंच गया था. गुरुवार को पीडीए में कार्यदायी संस्था एनएचएलएमएल और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्माण को मंजूरी दे दी गई. पीडीए के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मौके पर काम शुरू करने में अब कोई रुकावट नहीं है. परियोजना की कुल लागत करीब 200.35 करोड़ रुपये है. इसे पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शहरवासी भी लंबे समय से इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. पीडीए और कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण भी किया और बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी.
NHLML बनाएगी संगम तक सफर आसान: अब नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) प्रयागराज में रोप-वे प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल पर बनेगा, जिससे यह एक बेहतर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट बन जाएगा. इसके पूरा होने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं.
यहां होगा पहला और दूसरा स्टेशन: रोप-वे का मुख्य स्टेशन परेड ग्राउंड के पास लाल सड़क और काली सड़क के बीच बनेगा. यह महाकुंभ परेड पुलिस स्टेशन और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के हेडक्वार्टर के बगल में होगा. पहले स्टेशन को शंकर विमान मंडपम के पास प्रस्तावित किया गया था, लेकिन नए डिजाइन से लोगों और तीर्थयात्रियों को आवाजाही में ज्यादा सुविधा मिलेगी. दूसरा स्टेशन त्रिवेणी पुष्प, आराइल के पास बनाया जाएगा, जिससे संगम क्षेत्र का बेहतर कवरेज मिलेगा.
2,200 मीटर लंबा, 14 ट्रॉली से दिखेगा संगम का नजारा: रोप-वे करीब 2,200 मीटर लंबा होगा. स्टार्ट और एंड पॉइंट के बीच तीन पिलर होंगे. इसमें कुल 14 ट्रॉली होंगी और हर ट्रॉली में एक बार में आठ लोग बैठ सकेंगे. यानी एक साथ 112 लोग संगम का नज़ारा देख पाएंगे. यह प्रोजेक्ट कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में तीर्थयात्रियों के लिए बड़ा आकर्षण बनेगा. इसके निर्माण की जिम्मेदारी राजस्थान की एक कंपनी को सौंपी गई है, जिसे अलाइनमेंट और डिजाइन की जरूरतों का विस्तृत सर्वे करने के बाद लागू करने वाली एजेंसी के तौर पर चुना गया है. कंपनी ने हाल में सर्वे पूरा कर निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया है.
7 साल पहले प्रस्तावित हुआ था : प्रोजेक्ट पहली बार सात साल पहले प्रस्तावित हुआ था. बाद में कुंभ 2019 और महाकुंभ 2025 की तैयारियों के दौरान इसे दोबारा उठाया गया. प्रशासनिक और तकनीकी अड़चनों के बाद 2023-24 में मंजूरी मिलने से इसका रास्ता साफ हुआ. निर्माण कंपनी ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण में इसका फिजिकल मॉडल भी प्रस्तुत किया, जिसमें बदले हुए लेआउट को दिखाया गया. यह रोप-वे संगम क्षेत्र की सुंदरता बढ़ाने के साथ लोगों की यात्रा को भी आसान बनाएगा. लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए यह सुविधा बेहद मददगार होगी और शहर की कनेक्टिविटी व पर्यटन दोनों को मजबूती मिलेगी.
बनारस में 677 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा रोप-वे: बता दें कि बनारस में लगभग 677 करोड़ रुपये की लागत से रोप-वे का निर्माण किया जा रहा है. 24 मार्च 2023 को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी. इस रोप-वे में 5 स्टेशन होंगे, जिसमें तीन का परीक्षण किया जा चुका है. रोप वे के 2026 में शुरू होने की उम्मीद है.
यह भी पढ़ें: कितना सुरक्षित बनारस का रोप-वे; 60 किमी की रफ्तार से चलने वाली हवा का भी नहीं होगा असर, अब इस डेट से होगा शुरू