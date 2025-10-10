ETV Bharat / state

बनारस की तर्ज पर प्रयागराज में भी बनेगा रोप-वे; 200 करोड़ की लागत, दीपावली से पहले ही काम होगा शुरू

प्रयागराज : बनारस की तर्ज पर संगमनगरी में भी रोप-वे के निर्माण का रास्ता अब साफ हो गया है. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है. जमीन से जुड़े विवाद भी सुलझा लिए गए हैं. पीडीए के उपाध्यक्ष अमित पाल शर्मा ने बताया कि योजना से जुड़े सभी बिंदुओं पर विचार-विमर्श कर लिया गया है. रोप-वे संगम से एक से दूसरे छोर तक बनाया जाएगा. इसके लिए तीन टावर और दो स्टेशन तैयार किए जाएंगे. योजना को लेकर अब किसी तरह की बाधा नहीं बची है. उम्मीद है कि दिवाली से पहले निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

200 करोड़ रुपये लागत: रोप-वे का प्रस्ताव महाकुंभ से पहले रखा गया था, लेकिन भूमि से जुड़ा विवाद लंबा खिंच गया था. गुरुवार को पीडीए में कार्यदायी संस्था एनएचएलएमएल और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में निर्माण को मंजूरी दे दी गई. पीडीए के सचिव अजीत सिंह ने बताया कि मौके पर काम शुरू करने में अब कोई रुकावट नहीं है. परियोजना की कुल लागत करीब 200.35 करोड़ रुपये है. इसे पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है. शहरवासी भी लंबे समय से इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. पीडीए और कार्यदायी संस्था के पदाधिकारियों ने स्थल निरीक्षण भी किया और बताया कि जल्द ही निर्माण कार्य की औपचारिक शुरुआत की जाएगी.

NHLML बनाएगी संगम तक सफर आसान: अब नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (NHLML) प्रयागराज में रोप-वे प्रोजेक्ट का निर्माण करेगी. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इसके नए डिजाइन को मंजूरी दे दी है. यह प्रोजेक्ट रेवेन्यू-शेयरिंग मॉडल पर बनेगा, जिससे यह एक बेहतर पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट बन जाएगा. इसके पूरा होने की उम्मीदें अब बढ़ गई हैं.

यहां होगा पहला और दूसरा स्टेशन: रोप-वे का मुख्य स्टेशन परेड ग्राउंड के पास लाल सड़क और काली सड़क के बीच बनेगा. यह महाकुंभ परेड पुलिस स्टेशन और प्रयागराज मेला प्राधिकरण के हेडक्वार्टर के बगल में होगा. पहले स्टेशन को शंकर विमान मंडपम के पास प्रस्तावित किया गया था, लेकिन नए डिजाइन से लोगों और तीर्थयात्रियों को आवाजाही में ज्यादा सुविधा मिलेगी. दूसरा स्टेशन त्रिवेणी पुष्प, आराइल के पास बनाया जाएगा, जिससे संगम क्षेत्र का बेहतर कवरेज मिलेगा.