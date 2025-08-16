रुड़की: हरिद्वार जिले की रुड़की पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग लड़के के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में मृतक लड़के की नाबालिग प्रेमिका और लड़की के एक दोस्त को गिरफ्तार किया है. प्रेमिका ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किशोर की हत्या करवाई थी. इतना ही नहीं, आरोपियों ने उसकी हत्या कर लाश को गंगनहर में धकेल दिया था. पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है.

ये है मामला: बीती 13 अगस्त को रुड़की निवासी एक व्यक्ति ने अपने 17 वर्षीय बेटे के लापता होने के संबंध में गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में बताया कि उनका बेटा 10 अगस्त रात 8 बजे घर से बाइक लेकर निकला था जो अभी तक वापस नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ है.

रुड़की पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग हत्याकांड का खुलासा किया. (VIDEO-ETV Bharat)

पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी दर्ज करते हुए लड़के की तलाश शुरू की. जांच के दौरान पाया गया कि गुमशुदा लड़के का प्रेम प्रसंग रुड़की निवासी किशोरी के साथ चल रहा था. किशोरी उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन लड़के के परिजनों ने दोनों की उम्र कम होने की वजह से रिश्ते के लिए मना कर दिया. पुलिस की जांच आगे बढ़ी जहां पता पता चला कि लड़की का संपर्क एक अन्य व्यक्ति राजा शर्मा उर्फ सुखविंदर नामक युवक से भी था, जिस वजह से उनपर शक गहरा गया.

एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र डोबाल के निर्देश पर ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने के लिए एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल के नेतृत्व में टीम गठित की गई. पुलिस टीम ने जांच में पाया कि मृतक ने पिछले कुछ समय से शादी की बात को लेकर किशोरी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था. हालांकि, वो किशोरी के साथ दोस्ती के दौरान कई बार संबंध भी बना चुका था. इसी बीच किशोरी की दोस्ती उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद निवासी राजा शर्मा उर्फ सुखविंदर से हो गई.

राजा शर्मा को जब युवती के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चला तो उसने लड़की के प्रेमी (मृतक) को फोन कर किशोरी से दूर रहने की चेतावनी दी. उधर, लड़की से लगातार संबंध बनाने के लिए दबाव डालने वाली बात राजा शर्मा को बताई. जिस पर राजा शर्मा ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लड़के (लड़की का प्रेमी) को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया.

ऐसा था प्लान: प्लान के मुताबिक, 10 अगस्त को लड़की ने अपने प्रेमी (मृतक) को फोन कर उसे अपनी मौसी के घर मोदीनगर छोड़ने को कहा. लड़का अपनी बाइक पर किशोरी को बैठाकर मोदीनगर गाजियाबाद गया. वहां पहले से तय एक प्वाइंट पर राजा शर्मा अपने दो अन्य दोस्तों के साथ स्कूटी पर मिला. उन्होंने बताया कि वो लड़की की मौसी का पड़ोसी है.

इसके बाद राजा अपने दोनों दोस्तों के साथ लड़के (मृतक) को अपने साथ मेरठ के पास स्थित छोटा हरिद्वार के पास नहर पटरी पर ले गया. जहां रात करीब 1 बजे राजा शर्मा और उसके साथियों ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को गंगनहर में फेंककर उसकी बाइक लेकर फरार हो गए.

मुख्य आरोपी फरार: पुलिस टीम को जांच के दौरान पता चला कि राजा शर्मा हत्या के बाद से मोदीनगर स्थित अपने घर से फरार है. जानकारी मिली है कि राजा शर्मा अपने दोस्त के साथ मुंबई चला गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए उपनिरीक्षक मुनव्वर हुसैन के नेतृत्व में टीम को मुंबई रवाना किया गया है.

इधर, वरिष्ठ उपनिरीक्षक अजय शाह के नेतृत्व में टीम द्वारा किशोरी से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने सच्चाई उगलते हुए पूरा घटनाक्रम बता दिया. इसके बाद 15 अगस्त के दिन किशोरी की निशानदेही पर राजा के साथी मोहसीन को गिरफ्तार किया गया. साथ ही किशोरी और मोहसीन की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा लड़के के शव को देहरा झाल थाना धौलाना जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से बरामद किया गया. जिसके बाद मृतक का थाना धौलाना द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमॉर्टम करवाया जा रहा है.

बहरहाल, पुलिस ने 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी और मोहसीन (निवासी मोदीनगर उत्तर प्रदेश) को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब मुख्य आरोपी राजा और उसके साथी की तलाश में जुटी है. पुलिस ने बताया कि राजा और मोहसीन दोनों बालिग हैं, जबकि तीसरा साथी नाबालिग है.

