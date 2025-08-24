ETV Bharat / state

प्रेमी ने दोस्तों के साथ खूब पी शराब, फिर कर दिया प्रेमिका का गैंगरेप, मचा हड़कंप - ROORKEE CRIME NEWS

पीड़िता की ओर से पुलिस को मामले की तहरीर दी गई है. साथ ही महिला का मेडिकल परीक्षण भी कराया गया है.

रुड़की: हरिद्वार जिले के पिरान कलियर थाना क्षेत्र से एक महिला के साथ गैंगरेप करने का मामला सामने आया है. यहां एक महिला का प्रेमी महिला को एक स्कूल में ले गया. जहां पर उसने अपने दोस्तों को बुलाकर खूब शराब पी. जिसके बाद महिला से गैंगरेप किया गया. वहीं, इस घटना से पुलिस में हड़कम्प मच गया है. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है.

जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र निवासी एक महिला क्षेत्र की एक फैक्ट्री में कर्मचारी है. बताया गया है कि महिला का भगवानपुर क्षेत्र निवासी एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा है. आरोप है कि 23 अगस्त शनिवार की शाम उसका प्रेमी महिला से मिलने की बात कह कर उसे अपने साथ पिरान कलियर थाना क्षेत्र के हद्दीवाला गांव में स्थित एक स्कूल में ले गया. जहां पर उसने अपने पांच दोस्तों को भी मौके पर बुला लिया. वहां पर उन्होंने खूब शराब पी.

इसके बाद महिला के प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दे दिया. आरोप है कि यह बात किसी को न बताने की धमकी देते हुए सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. इसके बाद महिला बदहवास हालत में पुलिस के पास पहुंची. मामले की जानकारी पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस में हड़कंप मच गया. आनन-फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की छानबीन की गई. जिसके बाद पुलिस ने महिला का मेडिकल करवाया गया. फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

पिरान कलियर थाना प्रभारी निरीक्षक रविन्द्र कुमार ने बताया महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. पीड़िता की तरफ से तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

बताते चलें, हरिद्वार जिले में इससे पहले भी गैंगरेप के कई मामले सामने आ चुके हैं. ताजा मामला बीती 9 अगस्त को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में कुछ युवकों ने एक नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म किया था. वारदात के बाद युवकों ने कुछ लोगों को आता देख डर के मारे उसे छत से नीचे फेंक दिया, हालांकि घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. वायरल वीडियो में नाबालिग मकान के पीछे झाड़ियों में पड़ी हुई और दर्द से कराहती हुई दिखाई दे रही थी. वहीं, पीड़िता ने गांव के ही तीन युवकों पर गैंगरेप का आरोप लगाया था. पुलिस ने इस मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए 15 घंटे के भीतर ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में दो आरोपी फरार चल रहे थे.

