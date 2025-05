ETV Bharat / state

बारात में गए दो पक्षों के बीच विवाद ने पकड़ा तूल, देर रात हुआ खूनी संघर्ष, एक की मौत तीन घायल - ROORKEE MARRIAGE CONTROVERSY

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में बारात में गए दो पक्षों के बीच हुए विवाद ने बीती देर रात खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. इस खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. मामले की छानबीन शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरा मोहल्ले से 20 मई मंगलवार के दिन एक बारात उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गई थी. बारात में मोहल्ले के कुछ युवक भी शामिल थे. बताया गया है कि बारात में उन युवकों का दूल्हे पक्ष के कुछ मेहमान युवकों जो कि हापुड़ से आए हुए बताए गए हैं उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया. विवाद के बाद मामला गर्म हुआ तो बारात में शामिल लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत कर दिया. इसके बाद शाम को बारात भी वापस लौट आई. इसके बाद देर रात करीब डेढ़ बजे दूल्हे के हापुड़ निवासी मेहमान युवकों ने पठानपुरा मोहल्ले के युवकों पर चाकुओं से हमला कर दिया. इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता तब तक मामला बहुत बढ़ चुका था. इस हमले में समर पुत्र समरदराज, ओवैस पुत्र रशीद, सलमान और समद पुत्र समरदराज घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस. जिसके बाद घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. जहां पर अस्पताल के चिकित्सकों ने समर को मृत घोषित कर दिया. साथ ही ओवेश की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर किया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है. मंगलौर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक शांति कुमार ने बताया मामले में तहरीर मिली है. तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

