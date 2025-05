ETV Bharat / state

कर्ज चुकाने के लिए खौफनाक साजिश! रिक्शा चालक को पिलाई शराब, फिर कर दी हत्या - ROORKEE E RICKSHAW DRIVER MURDER

कर्ज चुकाने के लिए खौफनाक साजिश! ( ETV BHARAT )

रुड़की : हरिद्वार जिले के रुड़की में ई रिक्शा चालक की निर्मम हत्या का गंगनहर कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. साथ ही पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ई रिक्शा चालक की हत्या कर्ज की वजह से की गई थी. पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए पांच सौ से अधिक सीसीटीवी कैमरे खंगाले. जिसके बाद आरोपी पुलिस की पकड़ में आए हैं बीती 18 मई को मिठवा पुत्र ईलम चंद निवासी ग्राम सुनहरा ने गंगनहर कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उनका पुत्र मुन्ना (उम्र 31 वर्ष) जो ई रिक्शा चालक है. मुन्ना बीती 16 मई से लापता है. इस सूचना पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्काल युवक की तलाश के लिए अभियान चलाया. 18 मई को मुन्ना के पिता को सूचना मिली कि मुन्ना का शव सालियर-मंगलौर हाईवे के किनारे पड़ा हुआ है. शव मिलने की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना पर तत्काल कार्यवाई करते हुए गंगनहर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक आर के सकलानी मय पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे. प्रथम दृष्टया हत्या की आशंका पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया. जिसके बाद मामले के खुलासे के लिए तीन पुलिस टीमों का गठन किया गया. गठित की गई टीमों ने मृतक के परिजनों और परिचितों से पूछताछ कर लगभग 500 से अधिक CCTV कैमरों की मदद से मृतक की अंतिम गतिविधियों की जानकारी एकत्र की. साथ ही पुलिस बड़े स्तर पर कॉल डिटेल और मोबाइल डेटा का गहन विश्लेषण किया. जांच में यह तथ्य सामने आया कि मृतक के ई-रिक्शा से दो बैटरियां गायब थीं. उसका मोबाइल फोन घटनास्थल पर नहीं मिला.जिससे लूटपाट की मंशा से हत्या की आशंका और मजबूत हुई. इसके बाद पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि 2 व्यक्ति गुरुरामराय इंटर कॉलेज के पास ई-रिक्शा चालकों को बैटरियां बेचने की बातचीत चल रही थी. इस सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों संदिग्धों को मौके से हिरासत में लिया. पुलिस पूछताछ में उन्होंने अपना नाम आशीष कुमार उर्फ सरदार पुत्र सतीश कुमार, विक्रांत उर्फ राहुल उर्फ रोल्ला पुत्र राजेन्द्र कुमार निवासी सलेमपुर राजपूताना बताया. पुलिस ने उनके कब्जे से मृतक मुन्ना का ACE (कीपैड) मोबाइल फोन और एक आधार कार्ड बरामद किया. सख्ती से पूछताछ की गई तो दोनों आरोपियों ने स्वीकार किया कि आशीष द्वारा जनलक्ष्मी फाइनेंस से लिए गए लोन की 7 हजार 500 रुपये की किश्त चुकाने के लिए उन्होंने मुन्ना को ई-रिक्शा बुकिंग के बहाने 500 रुपये में बुलाया. सलियर से मंगलौर हाईवे पर सुनसान जगह ले जाकर शराब पिलाई. इस दौरान राहुल ने चुपचाप रिक्शा के पास जाकर बैट्री निकालने लगा. जिसे मुन्ना ने देख लिया. मुन्ना ने राहुल का विरोध करते हुए हाथापाई की. राहुल का साथ देते हुए आशीष ने अपनी बेल्ट से गला घोंट दिया. दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी. शव को उन्होंने निर्माणाधीन दीवार के पीछे काली बरसाती (तिरपाल) से ढक कर छिपा दिया.घटनास्थल पर आशीष बाइक से आया था. उसी की बाइक पर बैट्री रखकर बैट्री घर में छुपा दी. जिसे आज बेचने आए थे.

