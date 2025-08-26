ETV Bharat / state

भीलवाड़ा में सरकारी स्कूल का सील कमरा धराशायी, बड़ा हादसा टला - SCHOOL ROOM COLLAPSED IN BHILWARA

रायला के सरकारी स्कूल का कमरा गिर गया. उसे हाल में सील किया गया था. पास के कमरे में चल रही थी कक्षा.

Room collapsed in Raila school
रायला के स्कूल में गिरा कमरा (ETV Bharat Bhilwara)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2025 at 12:30 PM IST

भीलवाड़ा: जिले के रायला कस्बे की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग का एक कमरा मंगलवार को अचानक धराशायी हो गया. गनीमत रहा कि जर्जर अवस्था देखते कुछ समय पहले ही इसे सील किया था. इससे कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि, पास के कमरे में कक्षा चल रही थी.

विद्यालय के प्रधानाध्यापक अहसान अली मोहम्मद ने बताया कि कमरे के पीछे की साइड पानी भरा रहता है. जर्जर होने के कारण यह कमरा पहले ही सील कर दिया गया था. इस कारण बड़ा हादसा टल गया. हमने उच्चाधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया है. विद्यालय में मंगलवार सुबह हादसा हुआ, तब पास के कक्षा में छात्र-छात्राएं पढ़ रहे थे. इस विद्यालय में 98 छात्र-छात्राएं हैं. इनमें 73 मंगलवार को आए थे.

सूचना पर जिला समन्वयक अधिकारी कल्पना शर्मा मौके पर पहुंची. निरीक्षण कर बच्चों के पढ़ाई की वैकल्पिक व्यवस्था की. बनेड़ा सीबीईओ भी आए. लोगों ने कहा कि यदि बनेड़ा उपखंड अधिकारी ने समय रहते निरीक्षण कर सख्ती से कारवाई नहीं की होती तो आज बड़ा हादसा हो सकता था.

गौरतलब है कि बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने हाल में क्षेत्र के विद्यालय भवनों का जायजा लिया. रायला की जनता कॉलोनी स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के इसी जर्जर कमरे को तुरंत सील कराया था. मंगलवार को यही कमरा गिर गया.

