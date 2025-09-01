मेरठः मेरठ पुलिस लाइंस में रविवार को बारिश के चलते पुलिस लाइंस की जर्जर इमारत की छत गिर गई. इस हादसे में 5 लोग घायल हो गए. सूचना पर पुलिस महकमे के कई आलाअधिकारी मौके पर पहुंच गए. घायलों को तुरंत अस्पताल भिजवाया गया, वहां उनका इलाज जारी है. वहीं, एडीजी ने ऐसी सभी जर्जर इमारतों की जांच के आदेश दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक मेरठ पुलिस लाइन के पी ब्लॉक के एक मकान की भरभराकर देर रात को छत गिर गई. इस मकान में पुलिस विभाग में कार्यरत ओंकार औऱ उनका परिवार रहता है. मकान में 5 सदस्य थे. हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों ने घायलों को मलबे से निकाला और पुलिस अफसरों को सूचना दी. हादसे की सूचना पर आनन फ़ानन में पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे. एडीजी भी मौके पर जायजा लेने पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना.

मेरठ पुलिस लाइन में भरभराकर गिरी मकान की छत. (etv bharat)

मेरठ पुलिस लाइन में भरभराकर गिरी मकान की छत. (etv bharat)

मेरठ पुलिस लाइन के जर्जर मकान की छत. (etv bharat)

इस बारे में एडीजी भानु भास्कर ने बताया कि परिवार को नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है. बाकी भी तमाम ऐसे परिवारों से सम्पर्क कर जर्जर इमारतों के बारे में पता लगाया जा रहा है. ऐसी जर्जर इमारतें चिह्नित करने के आदेश दिए गए हैं. एडीजी के मुताबिक छत गिरने से कुल 5 लोग दबे थे, जिनमें से एक सदस्य का अभी भी उपचार चल रहा है, जबकि चार सदस्यों को मामूली चोट आई हैं, सभी सुरक्षित हैं.

जर्जर मकानों से डर की स्थितिः पुलिस लाइंस में कई घर जर्जर बताए जा रहे हैं. यहां पुलिस वालों के परिवार रहते हैं. इस हादसे से लोगों में और डर बढ़ गया है. इस घटना के बाद महिलाओं ने एडीजी से मांग की थी कि सभी जर्जर मकानों का तुरंत सर्वे कराया लिया जाए और सुरक्षित मकानों का इंतजाम किया जाए ताकि डर के साए में न रहना पड़े.



ये भी पढ़ेंः गोरखपुर में सीएम योगी और उनके ओएसडी पर अभद्र टिप्पणी; भाजपा विधायक का भाई गिरफ्तार, दर्ज हुए 7 मुकदमे