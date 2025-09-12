ETV Bharat / state

बनारस में किराये के कमरे में मिला रोमानिया की छात्रा का शव; BHU से कर रही थी इंडियन फिलोसॉफी में PHD

वाराणसी: बीते 15 महीने से काशी विश्वनाथ मंदिर के पास किराये का कमरा लेकर इंडियन फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही रोमानिया की छात्रा का शव संदिग्ध हालात में मिला है. गुरुवार देर रात पुलिस को मकान मालिक ने ही सूचना दी कि छात्रा का शव कमरे में पड़ा है. मौत की वजह अब तक स्पष्ट नहीं हुई है. पुलिस ने रोमानिया के दूतावास को इसकी जानकारी भेज दी है. साथ ही जांच कर रही है.

ब्रह्मनाल चौकी इंचार्ज वैभव शुक्ला ने बताया कि देर रात मकान मालिक मोनू खन्ना ने कंट्रोल रूम को सूचना दी थी कि उनके यहां किराए पर रहने वाली एक विदेशी महिला अपने कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और काफी इंतजार के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो मकान मालिक से डुप्लीकेट चाबी लेकर पुलिस अंदर दाखिल हुई. यहां रोमानिया की रहने वाली फिलिप फ्रांसिस्का (27) की डेड बॉडी उसके बिस्तर पर पड़ी मिली.

बताया कि पूछताछ में पता चला है कि विदेशी महिला वाराणसी में रहकर बीएचयू से इंडियन फिलोसॉफी में पीएचडी कर रही थी. जब उसका कागज और अन्य चीजें चेक की गईं तो मकान मालिक से उसका एग्रीमेंट पेपर और सब कुछ मौजूद मिला. उसके पासपोर्ट के आधार पर संबंधित दूतावास को भी इसकी सूचना दे दी गई है.