ETV Bharat / state

रोहतास में शिक्षक का अपहरण, लोकेशन ट्रेस कर पुलिस ने मारा छापा तो बदमाशों ने तानी गन - ROHTAS ENCOUNTER

रोहतास में शिक्षक का अपहरण करने वाले किडनैपर्स का पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया. पुलिस को देखते ही बदमाशों ने पिस्टल तान दी..तभी-

रोहतास में मुठभेड़
रोहतास में मुठभेड़ के दौरान घायल अपराधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 23, 2025 at 11:48 PM IST

3 Min Read

रोहतास : बिहार के रोहतास में शनिवारा को बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाते हुए दिनदहाड़े एक शिक्षक का अपहरण कर लिया. सूचना पर हरकत में आई रोहतास पुलिस ने अपराधियों का लोकेशन ट्रेस किया और पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच गई, जहां शिक्षक को बंधक बनाकर रखा गया था.

रोहतास में मुठभेड़ : बताया जाता है कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ शुरू की. देर शाम तक पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी कायम हो गया और लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे. क्या वाकई यह पुलिस का एक्शन है यूपी की तर्ज पर. पुलिसिया कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

रोहतास में मुठभेड़
घायल अपराधी को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

एसपी ने खुद संभाली कमान : दरअसल सूचना मिलने के बाद रोहतास एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया. इस दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

एनकाउंटर में दो अपराधी घायल, सात गिरफ्तार : पुलिस सूत्रों के माने तो जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें पुलिस ने दो अपराधियों का एनकाउंटर किया है. वहीं मामले में अब तक सात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.

रोहतास में ऑपरेशन लंगड़ा : बताया जाता है कि कैमूर जिला के बिलोरी का रहने वाला प्रभात कुमार उर्फ सोनू गुप्ता तथा कैमूर जिला के ही मुजान का रहने वाला सुरेश राम के बाएं पैर में गोली मारी गई है. इसके अलावा अपराधी इंदल राम तथा रामाशीष शर्मा को भी चोट आई है. पुलिस ने अब तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

रोहतास में मुठभेड़
घायल अपराधी को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

हथियार और कारतूस बरामद : बताया जा रहा है कि इन अपराधियों के पास से दो कट्टा तथा 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं. ये अपराधी कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया के एक शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर उसे सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में रखे हुए थे.

एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी : एसडीपीओ-2 कुमार वैभव को जब यह सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई. उसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर ही हथियार तान दिए. इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की. जिसमें प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता तथा सुरेश राम के पैर में गोली लगी तथा अन्य अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है तथा अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त कर लिया गया है.

फिरौती में मांगे थे पांच लाख रुपए : दिलीप कुमार परसथुआ थाना के रूपीबांध गांव का रहने वाला है. बताया जाता है कि इसे अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी. पुलिस ने इस वारदात को चुनौती के रूप में लिया.

घटना की पुष्टि, जांच जारी : फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है. लेकिन एसडीपीओ-2 कुमार वैभव घटना की पुष्टि की है. घायल अपराधियों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. पुलिस खुद घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल भी पहुंची थी और उन्हें भर्ती करवाया.

''ये एक शिक्षक का अपहरण हुआ था. उसी को लेकर कार्रवाई की गई है. अभी हम इतनी ही जानकारी दे सकते हैं. बाकी बाद में ब्रिफिंग की जाएगी.''- कुमार वैभव, एसडीपीओ-2

ये भी पढ़ें-

रोहतास : बिहार के रोहतास में शनिवारा को बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाते हुए दिनदहाड़े एक शिक्षक का अपहरण कर लिया. सूचना पर हरकत में आई रोहतास पुलिस ने अपराधियों का लोकेशन ट्रेस किया और पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच गई, जहां शिक्षक को बंधक बनाकर रखा गया था.

रोहतास में मुठभेड़ : बताया जाता है कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ शुरू की. देर शाम तक पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी कायम हो गया और लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे. क्या वाकई यह पुलिस का एक्शन है यूपी की तर्ज पर. पुलिसिया कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

रोहतास में मुठभेड़
घायल अपराधी को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

एसपी ने खुद संभाली कमान : दरअसल सूचना मिलने के बाद रोहतास एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया. इस दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

एनकाउंटर में दो अपराधी घायल, सात गिरफ्तार : पुलिस सूत्रों के माने तो जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें पुलिस ने दो अपराधियों का एनकाउंटर किया है. वहीं मामले में अब तक सात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.

रोहतास में ऑपरेशन लंगड़ा : बताया जाता है कि कैमूर जिला के बिलोरी का रहने वाला प्रभात कुमार उर्फ सोनू गुप्ता तथा कैमूर जिला के ही मुजान का रहने वाला सुरेश राम के बाएं पैर में गोली मारी गई है. इसके अलावा अपराधी इंदल राम तथा रामाशीष शर्मा को भी चोट आई है. पुलिस ने अब तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

रोहतास में मुठभेड़
घायल अपराधी को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

हथियार और कारतूस बरामद : बताया जा रहा है कि इन अपराधियों के पास से दो कट्टा तथा 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं. ये अपराधी कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया के एक शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर उसे सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में रखे हुए थे.

एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी : एसडीपीओ-2 कुमार वैभव को जब यह सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई. उसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर ही हथियार तान दिए. इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की. जिसमें प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता तथा सुरेश राम के पैर में गोली लगी तथा अन्य अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है तथा अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त कर लिया गया है.

फिरौती में मांगे थे पांच लाख रुपए : दिलीप कुमार परसथुआ थाना के रूपीबांध गांव का रहने वाला है. बताया जाता है कि इसे अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी. पुलिस ने इस वारदात को चुनौती के रूप में लिया.

घटना की पुष्टि, जांच जारी : फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है. लेकिन एसडीपीओ-2 कुमार वैभव घटना की पुष्टि की है. घायल अपराधियों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. पुलिस खुद घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल भी पहुंची थी और उन्हें भर्ती करवाया.

''ये एक शिक्षक का अपहरण हुआ था. उसी को लेकर कार्रवाई की गई है. अभी हम इतनी ही जानकारी दे सकते हैं. बाकी बाद में ब्रिफिंग की जाएगी.''- कुमार वैभव, एसडीपीओ-2

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

ROHTAS TEACHER KIDNAPPINGPOLICE ENCOUNTERरोहतास में शिक्षक का अपहरणरोहतास में मुठभेड़ROHTAS ENCOUNTER

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार में वाम का 'अमृत काल', आजादी से लेकर अबतक के सफर को विस्तार से समझिए

बिहार में 'किंगमेकर' की भूमिका में मुस्लिम वोटर, 17.7% वोट बैंक के लिए नीतीश कुमार का प्लान तैयार

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी?

पिटबुल क्यों होता है खतरनाक? विशेषज्ञ ने बताया इसे पालने में किन-किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.