रोहतास : बिहार के रोहतास में शनिवारा को बेखौफ अपराधियों ने तांडव मचाते हुए दिनदहाड़े एक शिक्षक का अपहरण कर लिया. सूचना पर हरकत में आई रोहतास पुलिस ने अपराधियों का लोकेशन ट्रेस किया और पीछा करते हुए उनके ठिकाने पर पहुंच गई, जहां शिक्षक को बंधक बनाकर रखा गया था.

रोहतास में मुठभेड़ : बताया जाता है कि पुलिस को देखते ही अपराधियों ने फिल्मी अंदाज में मुठभेड़ शुरू की. देर शाम तक पुलिस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल भी कायम हो गया और लोग तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे. क्या वाकई यह पुलिस का एक्शन है यूपी की तर्ज पर. पुलिसिया कार्रवाई के बाद लोगों ने राहत की सांस ली.

घायल अपराधी को लेकर अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

एसपी ने खुद संभाली कमान : दरअसल सूचना मिलने के बाद रोहतास एसपी खुद मौके पर पहुंचे और पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व किया. इस दौरान पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हो गई जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है.

एनकाउंटर में दो अपराधी घायल, सात गिरफ्तार : पुलिस सूत्रों के माने तो जिला मुख्यालय सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है. जिसमें पुलिस ने दो अपराधियों का एनकाउंटर किया है. वहीं मामले में अब तक सात अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है.

रोहतास में ऑपरेशन लंगड़ा : बताया जाता है कि कैमूर जिला के बिलोरी का रहने वाला प्रभात कुमार उर्फ सोनू गुप्ता तथा कैमूर जिला के ही मुजान का रहने वाला सुरेश राम के बाएं पैर में गोली मारी गई है. इसके अलावा अपराधी इंदल राम तथा रामाशीष शर्मा को भी चोट आई है. पुलिस ने अब तक सात अपराधियों को गिरफ्तार किया है.

हथियार और कारतूस बरामद : बताया जा रहा है कि इन अपराधियों के पास से दो कट्टा तथा 15 कारतूस भी बरामद किए गए हैं. ये अपराधी कोचस थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय कपसिया के एक शारीरिक शिक्षक दिलीप कुमार का अपहरण कर उसे सासाराम के तकिया बाजार स्थित एक अर्धनिर्मित मकान में रखे हुए थे.

एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी : एसडीपीओ-2 कुमार वैभव को जब यह सूचना मिली तो पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई. उसके बाद अपराधियों ने पुलिस पर ही हथियार तान दिए. इसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की. जिसमें प्रभात उर्फ सोनू गुप्ता तथा सुरेश राम के पैर में गोली लगी तथा अन्य अपराधियों को पुलिस ने पकड़ लिया है तथा अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार को मुक्त कर लिया गया है.

फिरौती में मांगे थे पांच लाख रुपए : दिलीप कुमार परसथुआ थाना के रूपीबांध गांव का रहने वाला है. बताया जाता है कि इसे अपराधियों ने 5 लाख की फिरौती मांगी थी. पुलिस ने इस वारदात को चुनौती के रूप में लिया.

घटना की पुष्टि, जांच जारी : फिलहाल पुलिस पूरे मामले में अभी ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है. लेकिन एसडीपीओ-2 कुमार वैभव घटना की पुष्टि की है. घायल अपराधियों को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है. पुलिस खुद घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल भी पहुंची थी और उन्हें भर्ती करवाया.

''ये एक शिक्षक का अपहरण हुआ था. उसी को लेकर कार्रवाई की गई है. अभी हम इतनी ही जानकारी दे सकते हैं. बाकी बाद में ब्रिफिंग की जाएगी.''- कुमार वैभव, एसडीपीओ-2

