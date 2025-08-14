ETV Bharat / state

बिहार में 11वीं के छात्र को मिला PM का लिखा प्रशस्ति पत्र, बोला 'THANK YOU' मोदी सर - CERTIFICATE FROM PM MODI

रोहतास के 11वीं के छात्र को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशस्ति पत्र मिला है. इन दो आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन. पढ़ें.

रोहतास का छात्र रोहित कुमार (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025 at 5:07 PM IST

रोहतास: बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में गोला बाजार निवासी रोहित कुमार ने अपनी प्रतिभा से न केवल जिले बल्कि पूरे बिहार का मान बढ़ाया है. 11वीं कक्षा के इस छात्र को स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त हुआ. इस सम्मान को पाकर रोहित की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसने उत्साह के साथ कहा, "थैंक्यू पीएम मोदी सर!" यह उपलब्धि रोहित के लिए एक यादगार पल बन गया है.

इन दो आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन: रोहित ने भारत सरकार द्वारा आयोजित 'प्रेरणा: एक अनुभवात्मक ज्ञान प्रतियोगिता' में हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में उसने मधुबनी पेंटिंग और मंडला आर्ट में अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया. रोहित की प्रतिभा को देखते हुए उसे गुजरात के वडनगर में आयोजित समारोह में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया. इसके साथ ही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उसे डाक के माध्यम से प्रशस्ति पत्र भी भेजा गया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रशस्ति पत्र (ETV Bharat)

पिता का छोटा व्यवसाय, बेटे की बड़ी उपलब्धि: रोहित के पिता पप्पू सिंह सासाराम के गोला बाजार में एक छोटा-सा व्यवसाय चलाते हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद रोहित ने अपनी मेहनत और लगन से यह मुकाम हासिल किया. उसकी इस उपलब्धि ने न केवल परिवार बल्कि पूरे क्षेत्र में गर्व का माहौल पैदा कर दिया है. रोहित की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है जो साधारण पृष्ठभूमि से आते हैं.

शिक्षक और स्कूल का योगदान: रोहित के स्कूल के शिक्षक रवि शंकर सिंह ने बताया कि रोहित ने इस प्रतियोगिता में मधुबनी पेंटिंग और मंडला आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा, स्कूल के शिक्षकों और रोहित के सहपाठियों को भी इस उपलब्धि से काफी खुशी है. उन्होंने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया.

"यह हमारे स्कूल और पूरे जिले के लिए गर्व का क्षण है. प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र मिलना रोहित की प्रतिभा का सम्मान है."- रवि शंकर सिंह, शिक्षक

मधुबनी पेंटिंग और मंडला आर्ट (ETV Bharat)

रोहित की कला के प्रति जुनून: रोहित ने बताया कि उसे बचपन से ही मधुबनी पेंटिंग और मंडला आर्ट बनाने का शौक रहा है. वह अक्सर अपने घर की दीवारों पर स्केच बनाता रहता है. इस शौक ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाया.

"प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र पाकर मैं बहुत उत्साहित हूं. यह मेरे लिए ये प्रेरणा है कि मैं अपनी कला को और निखारूं."-रोहित कुमार, छात्र

प्रधानमंत्री का प्रेरणादायक पत्र: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रोहित को भेजे गए प्रशस्ति पत्र में लिखा गया है, "प्रिय रोहित, शुभ आशीष, आप जैसे विद्यार्थियों ने वडनगर में प्रेरणा कार्यक्रम से जुड़े अपने विचारों को साझा किया. यह देखना सुखद है कि भारत की संस्कृति और मूल्य आधारित शिक्षा के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को नया आयाम मिला है." पत्र में यह भी उल्लेख किया गया कि रोहित जैसे युवा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

प्रेरणा एक अनुभवात्मक ज्ञान प्रतियोगिता (ETV Bharat)

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और युवाओं का भविष्य: प्रधानमंत्री के पत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह नीति युवाओं को उनकी प्रतिभा को निखारने के लिए नए अवसर प्रदान कर रही है. 'अटल टिंकरिंग लैब्स' और 'पीएम श्री विद्यालयों' के माध्यम से बच्चों में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया जा रहा है. रोहित जैसे छात्र इस नीति का लाभ उठाकर देश के भविष्य को संवार रहे हैं.

2047 तक विकसित भारत का सपना: पत्र में प्रधानमंत्री ने लिखा, "वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के लिए आप जैसे युवा ही देश की ऊर्जा हैं." उन्होंने रोहित को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि वह जीवन में हमेशा नया सीखने और बेहतर करने की चाह रखे। यह संदेश न केवल रोहित बल्कि देश के सभी युवाओं के लिए प्रेरणादायक है.

परिवार और समाज में गर्व का माहौल: रोहित के पिता पप्पू सिंह ने कहा रोहित की इस उपलब्धि ने सासाराम के गोला बाजार में खुशी की लहर दौड़ा दी है. स्थानीय लोग भी इस युवा प्रतिभा की सराहना कर रहे हैं.

दो आर्ट में उत्कृष्ट प्रदर्शन (ETV Bharat)

"मेरे बेटे को प्रधानमंत्री द्वारा प्रशस्ति पत्र मिलना हमारे लिए गर्व का पल है. यह सम्मान पूरे परिवार और समाज के लिए सुखद है." -पप्पू सिंह, रोहित के पिता

रोहित का भविष्य और प्रेरणा: रोहित की इस उपलब्धि ने न केवल उसे बल्कि अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया है. वह अपनी कला को और निखारना चाहता है और भविष्य में देश के लिए और अधिक योगदान देना चाहता है. रोहित की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत, लगन और सही मार्गदर्शन से कोई भी अपने सपनों को साकार कर सकता है.

