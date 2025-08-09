Essay Contest 2025

कभी IPS तो कभी आर्मी अफसर बनकर बनाते थे भौकाल, 'लेडी सिंघम' से पड़ा पाला तो दोनों पहुंच गए जेल - FAKE IPS ARRESTED IN ROHTAS

रोहतास पुलिस ने दो फर्जी आईपीएस अधिकारियों को गिरफ्तार किया है. दोनों पर महिला एसएचओ को धमकाने का आरोप है. पढ़ें पूरी खबर..

रोहतास में दो फर्जी आईपीएस गिरफ्तार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 9, 2025 at 1:42 PM IST

सासाराम: बिहार के रोहतास में महिला पुलिस अफसर पर दो युवकों को भौकाल बनाना महंगा पड़ गया. जिसके बाद उन्हें आखिर हवालात की हवा खानी पड़ी. इन पर आरोप है कि दोनों ने खुद को बड़ा ऑफिसर बताकर इंद्रपुरी थाने की एसएचओ को धमकाकर एक केस में दबाव बनाने की कोशिश की. हालांकि पुलिस की मुस्तैदी के कारण उनकी पोल खुल गई और दोनों हवालात पहुंच गए.

दोनों फर्जी आईपीएस अधिकारी गिरफ्तार: दरअसल, 6 अगस्त को इंद्रपुरी थानाध्यक्ष माधुरी कुमारी के सरकारी मोबाइल पर एक शख्स ने फोन किया था. धमकी भरे लहजे में एक केस में मन मुताबिक अनुसंधान करने का दवाब बनाया. कभी सिविल अधिकारी तो कभी आर्मी के अधिकारी के नाम पर फोन पर थानाध्यक्ष को धमकी देने की कोशिश की गई. इसके बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और जब छानबीन की तो दो युवकों को हिरासत में लिया गया.

डेहरी एएसपी अतुलेश झा (ETV Bharat)

आरा-बक्सर के रहने वाले हैं दोनों: इन आरोपियों की पहचान प्रदीप पांडे (आरा) और मनीष पांडे (बक्सर) के रूप में हुई है. पूछताछ में दोनों ने स्वीकार किया कि वे लोग सिविल अधिकारियों को भी इस तरह से धमकाकर गलत काम करवाते थे. यहां तक कि आर्मी ऑफिसर बनकर भी यह लोग कई जगह फोन कर इसका दुरुपयोग करते रहे हैं. बड़े-बड़े अधिकारियों के नाम पर होटल में कमरा बुक कराने से लेकर केस में मन मुताबिक पैरवी और अनुसंधान को प्रभावित करने की भी कोशिश कर चुके हैं.

"पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों आरोपी ने मेरे सरकारी मोबाइल पर कॉल किया तथा केस में पैरवी की बात कर रहे थे. जिस कॉन्फिडेंस और भौकाल के साथ बात कर रहे थे, उसे हर कोई धोखा खा सकता था लेकिन पुलिस की सजगता के कारण दोनों का खेल खत्म हो गया और जेल जाना पड़ा. पुलिस इनके अपराधिक इतिहास का भी पता लगा रही है."- माधुरी कुमारी, थानाध्यक्ष, इंद्रपुरी थाना

क्या बोले एएसपी?: 6 अगस्त की शाम को थानाध्यक्ष इन्द्रपुरी को एक मोबाइल नबंर से थाना के सरकारी नंबर पर कॉल आया था. जिसमें खुद को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी बताते हुए धमकी भरे लहजे में एक कांड के अनुसंधान को मनमाफिक दिशा देने के लिए धमकाया गया. इस घटना से सर्तक होते हुए कांड दर्ज करते हुए कार्रवाई प्रारंभ किया. कार्रवाई के कम में उस नंबर के उपयोगकर्ता भोजपुर के प्रदीप पांडेय और बक्सर के मनीष कुमार पांडेय को पूछताछ के लिए थाना लाया गया. सख्ती से पूछताछ पर पता चला कि दोनों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं.

जल्द ही गिरोह का होगा खुलासा: डेहरी एएसपी अतुलेश झा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस गिरोह के अन्य लोगों के बारे में पता चला है कि पुलिस और अन्य सिविल डिपार्टमेंट के यूनिफॉम और उनका आईडेन्टीटी यूज करते है. उन्होंने कहा कि इस कांड में संलिप्त अज्ञात अभियुक्तों के खिलाफ छापेमारी की जा रही है. जल्द ही गिरोह के सभी सदस्य सलाओं के पीछे होंगे.

"इस गिरोह का काम है कि पुलिस पदाधिकारियों एवं अन्य विभाग अध्यक्षो को संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारी बनकर धमकी देते हुए अपने मनमाने ढंग से काम करवाते हैं और किसी परिचित का केस में पैरवी करना धमकी देना युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा लेने का काम करते हैं."- अतुलेश झा, एएसपी, डेहरी

