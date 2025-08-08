रोहतास : बिहार के रोहतास में हत्या की सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है. विजय राघव आश्रम के महंत की हत्या उनके ही आश्रम में रहने वाले पुजारी पर करने का आरोप लगा है. मामला धार्मिक स्थल से जुड़ा होने के कारण पुलिस ने तत्काल गंभीरता से जांच शुरू कर दी है.

महंत की पीट-पीट कर हत्या : घटना डेहरी अनुमंडल क्षेत्र के गांधी नगर की है. यहां विजय राघव आश्रम में सुबह महंत शिव नारायण स्वामी सो रहे थे. तभी आश्रम का पुजारी सुभाष, जो कुछ दिनों से छुट्टी पर गया था, अचानक आश्रम लौटा और महंत के कमरे में पहुंच गया. किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हुई. हो-हल्ला सुनकर आश्रम के दो और लोग वहां पहुंचे, जिन्हें पुजारी ने बगल के कमरे में बंद कर दिया. इसके बाद महंत को ईंट और लकड़ी के लठ से बुरी तरह पीटकर घायल कर दिया और खुद छत से कूदकर फरार हो गया.

जीयर स्वामी आश्रम के महंत की पीट-पीटकर हत्या (ETV Bharat)

''त्रिदंडी स्वामी आश्रम के ठीक बगल में विजय राघव स्वामी का आश्रम है, जहां महंत शिवनारायण स्वामी अपने कमरे में थे. इस बीच छुट्टी से लौटा सुभाष पुजारी अचानक उनके कमरे में प्रवेश कर गया और किसी बात को लेकर दोनों में नोक झोक होने लगी. इसी बीच महंत को लकड़ी के एक लठ तथा ईंट से हमला कर घायल कर दिया गया एवं आरोपी फरार हो गया.''- रविन्द्र सिंह, स्थानीय

इलाज के दौरान महंत की मौत : स्थानीय लोगों ने घायल महंत को इलाज के लिए जमुहार स्थित एनएमसीएच में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. महंत शिव नारायण स्वामी दरीहट थाना क्षेत्र के तड़वा गांव के निवासी थे. आश्रम के लोगों का कहना है कि आरोपी पुजारी सुभाष पिछले दो महीने से आश्रम में रह रहा था. उसे महंत ने एडवांस में 25 हजार रुपये मेहनताना के रूप में दिए थे. संभवतः इसी लेन-देन को लेकर विवाद हुआ और घटना को अंजाम दिया गया.

एफएसएल टीम भी मौके : घटना की सूचना मिलते ही नगर थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. बाद में एएसपी अतुलेश झा भी घटनास्थल पर पहुंचे और आश्रम के लोगों से गहन पूछताछ की. एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

''आरोपी सुभाष पुजारी पिछले 2 महीना से आश्रम में रह रहा था. महंत से अपने मेहनताना का 25 हजार रुपए एडवांस भी लिया था. इसके बाद वो छुट्टी पर चला गया था. आज अचानक वह छुट्टी से वापस लौटा और पुराने विवाद को लेकर तू-तू मैं-मैं होने लगी और इसी विवाद में महंत पर उसने हमला कर दिया. आश्रम में मौजूद अन्य लोगों से गहन पूछताछ की जा रही है. फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है.''- अतुलेश झा, एएसपी

ये भी पढ़ें-