रोहतास : बिहार के रोहतास से सनसनीखेज घटना सामने आई है. तिलौथू थाना क्षेत्र के कोईडीह गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शादीशुदा प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और शव उसके घर छोड़कर फरार हो गया.

रोहतास में हत्या से कोहराम : घटना की जानकारी मिलते ही तिलौथू थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. शुरू में परिजन कुछ समझ नहीं पाए लेकिन बेटी को मृत देख तुरंत पुलिस को सूचना दी.

फरार होने से पहले गिरफ्तार हुआ आरोपी प्रेमी : पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की और टीम गठित कर महेशडीह निवासी आरोपी बजरंगी कुमार को भागने के दौरान गिरफ्तार कर लिया. आरोपी शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है.

एक माह पूर्व बहला-फुसलाकर ले गया था युवती : थानाध्यक्ष जयराम शुक्ला के मुताबिक मृतका को आरोपी बजरंगी कुमार एक महीने पहले उसे बहला-फुसलाकर ले गया था. इस दौरान परिजनों ने काफी कोशिश की कि युवती लौट आए लेकिन वह नहीं लौटी. इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दी गई थी.

दो दिन पहले दी थी जान से मारने की धमकी : मृतका की मां ने बताया कि दो दिन पहले आरोपी ने फोन पर धमकी दी थी कि दो लाख रुपये का इंतजाम करो, नहीं तो हत्या कर दी जाएगी. इस धमकी के बाद घटना घटित हुई.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेगा राज : पुलिस के अनुसार मृतका के शरीर पर कोई गहरे जख्म का निशान नहीं है. अनुसंधान जारी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है. गांव में चर्चा का बाजार गर्म है और लोग अलग-अलग बातें कर रहे हैं.

''पुलिस को सूचना मिली कि एक युवती का शव बरामद हुआ है. परिजनों का आवेदन मिला है मामले में अनुसंधान की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवा दिया गया है. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.'' - जयराम शुक्ला, थानाध्यक्ष, तिलौथू

पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद शुरू की गहन पूछताछ : आरोपी फरार होने की कोशिश में था लेकिन पुलिस ने समय रहते उसे पकड़ लिया. अब हर एंगल से पूछताछ की जा रही है. अनुसंधान के बाद ही सच्चाई सामने आएगी.

