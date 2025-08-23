रोहतास : बिहार के रोहतास में आज आर्थिक अपराध अनुसंधान इकाई की छापेमारी से पूरे दिन हड़कंप मचा रहा. यह कार्रवाई भागलपुर के सब रजिस्ट्रार से जुड़ा हुआ मामला है. रोहतास में आर्थिक अपराध इकाई ने सब रजिस्ट्रार के दो ठिकानों पर घंटों तक छापेमारी अभियान चलाया और दस्तावेजों की जांच की. इसके बाद टीम पटना लौट गई.

भागलपुर के सब रजिस्ट्रार पर कार्रवाई : भागलपुर के सब रजिस्ट्रार विनय सौरभ के सासाराम स्थित ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है. शिवसागर थाना क्षेत्र तथा सासाराम के गौरक्षणी इलाके में यह कार्रवाई घंटों तक चली.

आय से अधिक संपत्ति का आरोप : बताया जाता है कि विनय सौरभ पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. EOU की टीम ने भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से संपत्ति मामले में जांच शुरू की है. छापेमारी में EOU को क्या कुछ मिला इसकी जानकारी टीम की ओर से नहीं दी गई.

21 अगस्त को दर्ज हुआ था केस : आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग ने 21 अगस्त को इस मामले में केस दर्ज किया था. इसमें कई धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है और भागलपुर सहित कई ठिकानों पर छापेमारी हुई.

टीम ने जब्त किए दस्तावेज : छापेमारी के दौरान टीम ने जमीन से जुड़े कुछ कागजात जब्त किए. विनय सौरभ के पिता सुनील सिंह यादव ने कहा कि टीम उनके घर 5 घंटे से अधिक समय तक रही और उन्होंने पूरी तरह सहयोग किया.

"आर्थिक अपराध इकाई की टीम 5 से 6 घंटे तक रही. कुछ दस्तावेज ले गई. जांच आय से अधिक संपत्ति के मामले में हो रही है. हमने सहयोग किया."- सुनील सिंह यादव, सब रजिस्ट्रार के पिता

