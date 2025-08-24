ETV Bharat / state

रोहतास में एनकाउंटर के बाद खुशियों का गिफ्ट, पुलिस ने बेटे के बर्थडे पर पिता को पहुंचाया घर - ROHTAS TEACHER KIDNAPPING CASE

रोहतास में किडनैप शिक्षक शकुशल बरामद कर लिए गए. बेटे के जन्मदिन पर पिता की सकुशल वापसी ने घर की खुशियों को लौटा दिया-

अगवा शिक्षक की सकुशल बरामदगी (ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 8:46 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में शिक्षक अपहरण कांड का पटाक्षेप आठ घंटे के भीतर हो गया. पुलिस ने अगवा शिक्षक को सकुशल बरामद कर लिया और बदमाशों को हथियार समेत दबोच लिया. रविवार को जब शिक्षक घर लौटे तो परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. सबसे बड़ी बात यह रही कि यह दिन शिक्षक के बेटे के लिए बेहद खास हो गया क्योंकि उसके जन्मदिन पर पिता की सुरक्षित वापसी सबसे बड़ा गिफ्ट साबित हुई.

जन्मदिन पर मिला बेटे को तोहफा : अपहृत शिक्षक की सकुशल वापसी से परिवार में खुशी का माहौल है. पत्नी और एकलौते पुत्र ने इसे जन्मदिन का सबसे बड़ा गिफ्ट बताया. उन्होंने कहा कि इस बार भले ही जन्मदिन का जश्न न हुआ हो, लेकिन पिता की वापसी के कारण यह दिन जीवनभर याद रहेगा.

अपहरण कांड में गिरफ्तार 6 अभियुक्त (ETV Bharat)

अपहरण से लेकर रिहाई तक आठ घंटे का ऑपरेशन : 22 अक्टूबर को दिलीप कुमार का अपहरण हुआ था. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आठ घंटे के भीतर शिक्षक को बरामद कर लिया. यह अपहरण पांच लाख रुपए की फिरौती के लिए किया गया था.

एनकाउंटर में अपराधियों को लगी गोली : सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुआ. अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके बाद आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और दो अपराधियों को पैर में गोली मारकर घायल कर दिया.

डीआईजी ने दी पूरी जानकारी : शाहाबाद रेंज के डीआईजी डॉ. सत्य प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि पूरे मामले की जांच जारी है. मौके से दो कट्टा, 16 जिंदा कारतूस और अपहरण में इस्तेमाल की गई काली स्कॉर्पियो बरामद की गई है.

'जीने की उम्मीद खत्म हो गई थी' : अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार ने कहा कि जब अपराधियों ने उन्हें बंधक बनाया तो जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी. लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण वे सही-सलामत हैं और अपने परिवार के बीच हैं.

''जिस तरह से बदमाशों ने हमारा अपहरण किया हमारी जीने की उम्मीद ही खत्म हो गई थी. रोहतास पुलिस बधाई की पात्र है जिनकी वजह से हम सही सलामत हैं.''- दिलीप कुमार, अपहरण से मुक्त शिक्षक

कुल छह अपराधी गिरफ्तार : डीआईजी ने कहा कि इस ऑपरेशन में किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी. दो अपराधी घायल हुए और छह को गिरफ्तार किया गया. पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और आगे की कार्रवाई जारी है.

''अपहृत शिक्षक दिलीप कुमार कि सकुशल बरामदगी व अपहरणकर्ताओ कि गिरफ्तारी पर पुलिस ने राहत कि सांस ली है. इसमें शामिल अपराधकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.''- डॉ. सत्य प्रकाश, डीआईजी, शाहाबाद रेंज

