रोहतास में पति-पत्नी और साली की सड़क हादसे में मौत, एक ही बाइक पर ट्रिपलिंग कर भर रहे थे फर्राटा - ROHTAS ROAD ACCIDENT

रोहतास में अज्ञात वाहन ने एक बाइक पर जा रहे तीन लोगों को कुचल दिया. हादसे में बाइकसवार पति-पत्नी और साली की मौत हो गई-

रोहतास सड़क हादसे में 3 की मौत
रोहतास सड़क हादसा, 3 की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 10:35 PM IST

रोहतास : बिहार के रोहतास में रविवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर बाइक सवार तीन लोगों की जान चली गई. इस हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है, वहीं परिवार वालों का रो-रोकर हाल बेहाल है. घटना शिव सागर इलाके की है.

रोहतास सड़क हादसे में 3 की मौत : दरअसल रविवार के दिन एक परिवार के लिए काला रविवार साबित हुआ. शिवसागर थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग- 19 पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को इतनी जोरदार टक्कर मारी कि बाइक सवार पति-पत्नी सहित तीन की मौत हो गई. वहीं बाईक घिसट का कुछ दूर चली गई.

रोहतास सड़क हादसे में 3 की मौत
रोहतास सड़क हादसे में 3 की मौत (ETV Bharat)

पति-पत्नी और महिला रिश्तेदार हादसे की शिकार : बता दें कि मृतकों में दो महिला तथा एक पुरुष है. बताया जाता है कि मृतक शंकर बिंद अपनी पत्नी प्रियंका देवी तथा अपनी साली मीना देवी को लेकर बाइक से कैमूर जिला के मोहनिया से सासाराम के मुफस्सिल थाना के बनरसिया आ रहे थे. इसी दौरान कुछ लोगों का कहना है कि डिवाइड से टकराकर हादसा हुआ है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि किसी अज्ञात वाहन की ठोकर से उनकी मौत हुई है. घटना के बाद हाहाकार मच गया है.

''मेरी पत्नी अपनी बड़ी बहन प्रियंका देवी तथा अपने जीजा शंकर बिंद के साथ बाइक से मोहनिया से लौट रही थी. इसी दौरान हादसा हो गया. हमें सूचना मिली तो हम लोग पहुंचे.'' - मधुसूदन बिंद, मृतक मीणा देवी के पति

ETV Bharat
रोते बिलखते परिजन (ETV Bharat)

तीन मौत से परिवार में पसरा मातम : बताया जाता है कि दो की मौत घटना स्थल पर ही हो गई थी, तथा तीसरे को इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया. लेकिन यहां उसकी भी मौत हो गई. इस हादसे के बाद परिजनों का बेहाल हैं. इधर पुलिस ने तीनों शवों के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

''राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर अज्ञात वाहन ने बाईक सवार को भीषण टक्कर मार दी इस हादसे में पति-पत्नी तथा साली की मौत हो गई है. एक ही बाइक पर सवार होकर यह तीनों बनरसिया आ रहे थे तभी दर्दनाक हादसे के शिकार हो गए. तीनों शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. आगे की कार्रवाई जारी है.''- रितेश कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, शिवसागर

