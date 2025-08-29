रोहतक: जिले के खरखड़ा गांव की बेटी आशिमा अहलावत शूटिंग में देश का नाम रोशन करना चाहती थी. लेकिन 10वीं क्लास में ही उसकी मां ने एक शर्त रख दी कि अगर 98% नंबर आए तो ही शूटिंग खेलने दूंगी. आशिमा का जुनून इतना था कि उसने 10वीं क्लास में 98.6% नंबर हासिल कर मां से खेलने की परमिशन ले ली और मेहनत करनी शुरू कर दी. काफी मेहनत के बाद अब उसने कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में देश का तिरंगा फहरा दिया.

रोहतक में आशिमा का हुआ भव्य स्वागत (Etv Bharat)

रोहतक पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

वहां आशिमा अहलावत ने टीम गेम में स्वर्ण पदक व निजी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है. यह पदक जीतने के बाद आज वे रोहतक पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया. खेल के साथ-साथ आशिमा ने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और वे फिलहाल इकोनॉमिक्स से एमए कर रही हैं.

आशिमा अहलावत (Etv Bharat)

खेल और स्टडी में कोई समझौता नहीं करती - आशिमा

आशिमा ने बताया "वह पढ़ाई और खेल से कोई समझौता नहीं करती और दोनों में ही अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है. इस जीत के लिए वह अपनी मां, परिवार और कोच का धन्यवाद कर रही है. क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें पूरा सहयोग मिला है. उनका लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियाई गेम्स और उसके बाद ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल करना है."

रोहतक की आशिमा अहलावत (Etv Bharat)

मां ने कहा- जिद्दी है बेटी, जो कहा कर दिखाया

इस पर मां सुमित्रा अहलावत ने कहा "बेटी की मंशा थी खेल में देश का नाम रोशन करने की, लेकिन काफी महंगा गेम था, इसलिए उन्होंने बेटी के सामने दसवीं की परीक्षा में 98% नंबर लाने की शर्त रख दी. इसका खेल के प्रति ऐसा जज्बा था कि यह दसवीं में 98.6% नंबर लेकर आई और इसने अपने खेल की शुरुआत की. आज वे अपनी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं और उम्मीद करती हैं कि ओलंपिक में भी आशिमा देश के लिए पदक जीते."

