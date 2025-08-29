ETV Bharat / state

एशियाई चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतकर आई रोहतक की आशिमा, कभी मां ने कहा था- 98% नंबर लाएगी तभी करने दूंगी शूटिंग, बेटी की जिद्द ने पार किया मुकाम - ASIAN SHOOTING CHAMPIONSHIP

रोहतक की आशिमा अहलावत ने कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड और ब्रॉंज मेडल जीता है.

ROHTAK ASHIMA AHLAWAT WON MEDAL
रोहतक की आशिमा अहलावत ने जीते 2 मेडल (Etv Bharat)
Published : August 29, 2025 at 6:17 PM IST

रोहतक: जिले के खरखड़ा गांव की बेटी आशिमा अहलावत शूटिंग में देश का नाम रोशन करना चाहती थी. लेकिन 10वीं क्लास में ही उसकी मां ने एक शर्त रख दी कि अगर 98% नंबर आए तो ही शूटिंग खेलने दूंगी. आशिमा का जुनून इतना था कि उसने 10वीं क्लास में 98.6% नंबर हासिल कर मां से खेलने की परमिशन ले ली और मेहनत करनी शुरू कर दी. काफी मेहनत के बाद अब उसने कजाकिस्तान में एशियाई चैंपियनशिप में देश का तिरंगा फहरा दिया.

रोहतक में आशिमा का हुआ भव्य स्वागत (Etv Bharat)

रोहतक पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत

वहां आशिमा अहलावत ने टीम गेम में स्वर्ण पदक व निजी प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया है. यह पदक जीतने के बाद आज वे रोहतक पहुंची, जहां उनका स्वागत किया गया. खेल के साथ-साथ आशिमा ने पढ़ाई भी नहीं छोड़ी और वे फिलहाल इकोनॉमिक्स से एमए कर रही हैं.

आशिमा अहलावत (Etv Bharat)

खेल और स्टडी में कोई समझौता नहीं करती - आशिमा

आशिमा ने बताया "वह पढ़ाई और खेल से कोई समझौता नहीं करती और दोनों में ही अपना बेहतर प्रदर्शन कर रही है. इस जीत के लिए वह अपनी मां, परिवार और कोच का धन्यवाद कर रही है. क्योंकि इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्हें पूरा सहयोग मिला है. उनका लक्ष्य अगले साल होने वाले एशियाई गेम्स और उसके बाद ओलंपिक में देश के लिए पदक हासिल करना है."

ROHTAK ASHIMA AHLAWAT WON MEDAL
रोहतक की आशिमा अहलावत (Etv Bharat)

मां ने कहा- जिद्दी है बेटी, जो कहा कर दिखाया

इस पर मां सुमित्रा अहलावत ने कहा "बेटी की मंशा थी खेल में देश का नाम रोशन करने की, लेकिन काफी महंगा गेम था, इसलिए उन्होंने बेटी के सामने दसवीं की परीक्षा में 98% नंबर लाने की शर्त रख दी. इसका खेल के प्रति ऐसा जज्बा था कि यह दसवीं में 98.6% नंबर लेकर आई और इसने अपने खेल की शुरुआत की. आज वे अपनी बेटी की उपलब्धि पर काफी खुश हैं और उम्मीद करती हैं कि ओलंपिक में भी आशिमा देश के लिए पदक जीते."

