रोहतक में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र का अपहरण, सीसीटीवी कैमरे में दिखी कार, पिता पर किडनैपिंग का आरोप

हरियाणा के रोहतक में ट्यूशन पढ़कर लौट रहे 13 वर्षीय छात्र के अपहरण का मामला सामने आया है.

Rohtak Student kidnapped while returning from tuition CCTV footage shows a car Passing nearby
ट्यूशन पढ़कर लौट रहे छात्र का अपहरण (Etv Bharat)
Published : October 10, 2025 at 8:50 PM IST

रोहतक : हरियाणा के रोहतक शहर के ओमेक्स सिटी में शुक्रवार को ट्यूशन पढ़कर साइकिल पर लौट रहे 13 वर्षीय छात्र का अपहरण कर लिया गया. सीसीटीवी कैमरे में छात्र का पीछा कर रही एक कार नजर आई है. हालांकि अपहरण का आरोप छात्र के पिता पर ही लगा है. सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

ट्यूशन पढ़ने गए छात्र का अपहरण : 13 वर्षीय छात्र ट्यूशन पढ़ने के लिए साइकिल पर रोहतक के ओमेक्स सिटी गया था. ट्यूशन का समय पूरा होने पर काफी देर बाद भी घर नहीं पहुंचा तो उसकी मां ट्यूशन सेंटर पहुंची. यहां पता चला कि वो ट्यूशन के बाद वहां से काफी वक्त पहले निकल गया था. इसके बाद आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की गई. सीसीटीवी कैमरे में नजर आया कि छात्र जब ट्यूशन पढ़कर निकला तो उसके पीछे एक कार लगी हुई थी.

पति पर अपहरण का आरोप : छात्र की मां ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया कि "कार को छात्र के पिता चला रहे थे. इसके बाद कार सांपला के नजदीक टोल से निकली ,जहां सीसीटीवी कैमरे में कार के अंदर छात्र की साइकिल भी नजर आई है. मां का कहना है कि उसके पति के साथ कोर्ट में केस चल रहा है. कोर्ट ने बेटे की परवरिश के लिए 10 हजार रुपए महीना उसे देने के आदेश दे रखे हैं. साथ ही पिता के बेटे से मिलने पर स्टे भी दे रखा है. मां ने बताया कि वो अपने पति से पिछले 6 वर्ष से अलग मायके में रह रही है. बेटा भी उनके साथ रहता है, जबकि बड़ी बेटी पिता के साथ रहती है. पिता ने ही उसके बेटे का अपहरण किया है, जिसे वो दिल्ली लेकर गया है."

"जल्द बच्चे को बरामद करेंगे ": आईएमटी पुलिस स्टेशन के प्रभारी पंकज कुमार का कहना है कि "छात्र के अपहरण की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. छात्र की मां ने अपने पति पर अपहरण का आरोप लगाया है. सीसीटीवी फुटेज में कार दिखाई दी है. पुलिस जल्द ही बच्चे को बरामद कर लेगी."

