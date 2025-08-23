रोहतक: हरियाणा के रोहतक में एक गाड़ी बेकाबू होकर फुटपाथ पर चढ़ गई और कई लोगों को कुचल दिया. दरअसल, हादसे में लाइब्रेरी जा रही 3 युवतियों समेत 5 लोग गाड़ी की चपेट में आ गए. करीब 50 मीटर चलने के बाद गाड़ी महावीर पार्क की दीवार से टकराकर रुक गई. हादसे में 5-6 लोग घायल हो गए. मौके पर मौजूद लोगों ने 3 लड़कियों समेत 4 लोगों को रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है. जबकि एक व्यक्ति का उपचार निजी अस्पताल में चल रहा है.

अनियंत्रित गाड़ी ने लोगों को कुचला: जानकारी के मुताबिक, रोहतक महावीर पार्क के बाहर कपड़ों से भरी जीप ने कई लोगों को टक्कर मार दी. जिसमें 5 लोग गंभीर हैं, उनका इलाज कराया जा रहा है. फिलहाल इस मामले की जांच आर्य नगर थाना पुलिस कर रही है. पुलिस ने बताया कि अजमेर का रहने वाला एक शख्स जीप में कपड़े भरकर बेचने के लिए रोहतक शहर में कैनाल रेस्ट हाउस की दीवार के साथ में खड़ा हुआ था.

बच्चे से हुई गलती: कपड़े बेचने आए शख्स ने अपने साथ लाए बच्चे को माइक ऑन करने के लिए बोला. बच्चे ने माइक ऑन करने के लिए गाड़ी का स्विच ऑन करने की बजाय गियर में खड़ी गाड़ी स्टार्ट कर दी और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया. जिसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर लोगों को टक्कर मारती हुई आगे दीवार में टकरा गई. इसके अलावा, पार्क के बाहर खड़ी तीन चार बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गई. फिलहाल घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया. घायलों को गंभीर चोटें आई है.

बेकाबू गाड़ी ने 5 लोगों को कुचला (Etv Bharat)

पुलिस कर रही मालमे की जांच: आर्य नगर थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि डायल 112 की सूचना पर वे मौके पर पहुंचे थे. उन्होंने मौके पर जांच-पड़ताल की है. प्रारंभिक जांच में मामले छोटे बच्चों द्वारा गाड़ी स्टार्ट करने का सामने आया है. घटना में जो घायल हुए हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है. जिस तरह के सभी तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: झज्जर में अवैध पीवीसी गोदाम में लगी भीषण आग, धुंआ-धुंआ हुआ पूरा क्षेत्र, आस-पास के वर्कशॉप में आग फैलने का खतरा

ये भी पढ़ें: हिसार चंडीगढ़ नेशनल हाईवे पर पेट्रोल से भरे टैंकर में लगी भयावह आग, टायर फटने से हुआ हादसा, घंटों यातायात प्रभावित