रोहतक: हरियाणा के रोहतक जिले से चौंकाने वाला मामला सामने आया. सोमावर को रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की बैठक हुई. बैठक में 'मुर्दा' अपनी फरियाद लेकर डीसी धर्मेंद्र के सामने पेश हुआ. दरअसल पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की लापरवाही ने एक जिंदा कर्मचारी को कागजों में मृत घोषित कर दिया. ये सनसनीखेज मामला सोमवार को जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मीटिंग में सामने आया.

पीड़ित कर्मचारी विजय कुमार ने डीसी धर्मेंद्र सिंह के सामने रोते हुए अपनी आपबीती सुनाई. डीसी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कर्मचारी को लंबित वेतन और हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) में पंजीकरण के आदेश दिए.

क्या है पूरा मामला? रोहतक वाल्मीकि बस्ती निवासी विजय कुमार पिछले 16 साल से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में पंप ऑपरेटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने 2008 में ठेकेदार के जरिए नौकरी शुरू की थी. कोरोना महामारी के दौरान पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने विजय कुमार को (आधार कार्ड में गड़बड़ी के कारण) मृत घोषित कर दिया, जबकि वे ड्यूटी पर थे. कोरोना के दौरान भी विजय नौकरी करता रहा. इसके बाद उसे साल 2021 में नौकरी से हटा दिया गया.

डीसी के सामने पेश हुआ 'मुर्दा', बोला- सिस्टम ने मुझे मार दिया (Etv Bharat)

नौकरी करवाई, वेतन नहीं दिया: विजय ने बताया कि उसे 20 हजार रुपये देकर नौकरी से निकाला गया था. विजय के मुताबिक नौकरी से निकालने के बाद उसने अधिकारियों के चक्कर काटे. जिसके बाद पब्लिक हेल्थ के अधिकारियों ने उससे नवंबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक ड्यूटी करवाई, लेकिन कोई वेतन नहीं दिया. इसके बारे में तत्कालीन एक्सईएन फूल सिंह से मिलकर बात की, तो उन्होंने कहा कि ड्यूटी करते रहे, आपका नाम चढ़ जाएगा और पैसा मिल जाएगा, लेकिन कोई भुगतान नहीं हुआ.

विभाग की लापरवाही: विजय ने बताया कि फिलहाल उसकी ड्यूटी ओल्ड बस के नजदीक है. उसके पास पीएफ अकाउंट भी है. लॉग बुक में भी हाजिरी लगती है. लेबर कोर्ट में भी उसके हक में फैसला आ चुका है. इसके बावजूद विभाग के अधिकारियों की गलती की वजह से उसे रिकॉर्ड में मृत घोषित किया हुआ है. इस वजह से उसका कई महीने का मानदेय लंबित है. ऐसे में विजय कुमार खुद डीसी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में हाजिर हुआ और अपना दुखड़ा सुनाया. अपनी व्यथा सुनाते समय वो रो पड़ा.

मीटिंग में भावुक अपील: रोहतक में आयोजित मीटिंग में विजय ने डीसी के सामने अपनी परेशानी रखी. रोते हुए उन्होंने कहा "मैं ड्यूटी कर रहा हूं, हाजिरी भी लगती है, लेकिन सिस्टम ने मुझे मार दिया."

डीसी ने दिए सख्त निर्देश: डीसी धर्मेंद्र सिंह ने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सईएन से जवाब मांगा, लेकिन वे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सके. डीसी ने लेबर कोर्ट के फैसले के आधार पर विजय को लंबित वेतन और एचकेआरएन में पंजीकरण के आदेश दिए. एक्सईएन ने पोर्टल बंद होने की बात कही, लेकिन डीसी ने मीटिंग की कार्यवाही के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा.

अधिकारी की जवाबदेही तय होगी: पत्रकारों से बातचीत में डीसी ने माना कि ये गलती अधिकारियों की लापरवाही से हुई हैं. उन्होंने कहा कि जिम्मेदार अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी. ये मामला ना केवल प्रशासनिक चूक को उजागर करता है, बल्कि एक मेहनती कर्मचारी की दर्दनाक स्थिति को भी सामने लाता है.

ये भी पढ़ें- भ्रष्ट पटवारी सूची पर हाईकोर्ट में हरियाणा सरकार की दलील- अधिकारियों की गलती से लीक हुई लिस्ट, अब आया ये आदेश - CORRUPT PATWARI LIST

ये भी पढ़ें- सीईटी परीक्षा की भ्रामक खबर फैलाने के मामले में यूट्यूबर पर केस दर्ज, पुलिस ने भेजा कानूनी नोटिस - CASE FILED AGAINST YOUTUBER