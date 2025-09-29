दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर पलटवार, बोले - खत्म नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी, लोकसभा चुनाव में 5 और विधानसभा में 37 सीटें जीतीं
हरियाणा में कांग्रेस के खात्मे के सवाल पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आंकड़ों की मदद से सीएम नायब सिंह पर पलटवार किया.
Published : September 29, 2025 at 7:52 PM IST
कुरुक्षेत्र: कांग्रेस के नवनियुक्त कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष मेवा सिंह ने सोमवार को विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला. कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस कार्यालय का भी विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में विशेष रूप से रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की. मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है." इस दौरान उन्होंने बताया इस साल कांग्रेस पूरे देश में संगठन वर्ष मना रही है."
कांग्रेस लगातार मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है: पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है." वहीं किसानों के प्रदर्शन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि "किसान प्रदर्शन के अलावा और क्या करेगा, एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया तो दूसरी ओर धान की खरीद समय पर न होने और कंपनियों के नमी को लेकर लगाए गए कट के कारण आज किसान परेशान हैं. इस कारण किसानों को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है." इस मौके पर उनके साथ थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा, शाहबाद विधायक रामकरण काला सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की.