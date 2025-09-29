ETV Bharat / state

दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा पर पलटवार, बोले - खत्म नहीं हो रही कांग्रेस पार्टी, लोकसभा चुनाव में 5 और विधानसभा में 37 सीटें जीतीं

कुरुक्षेत्र: कांग्रेस के नवनियुक्त कुरुक्षेत्र जिलाध्यक्ष मेवा सिंह ने सोमवार को विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाला. कुरुक्षेत्र के सेक्टर 13 स्थित कांग्रेस कार्यालय का भी विधिवत रूप से हवन यज्ञ के साथ शुभारंभ किया गया. कार्यक्रम में विशेष रूप से रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने शिरकत की. मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि "विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए प्रत्येक कांग्रेस कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है." इस दौरान उन्होंने बताया इस साल कांग्रेस पूरे देश में संगठन वर्ष मना रही है."

कांग्रेस लगातार मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है: पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि "कांग्रेस पार्टी लगातार मजबूती से विपक्ष की भूमिका निभा रही है." वहीं किसानों के प्रदर्शन करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि "किसान प्रदर्शन के अलावा और क्या करेगा, एक तरफ प्राकृतिक आपदा ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया तो दूसरी ओर धान की खरीद समय पर न होने और कंपनियों के नमी को लेकर लगाए गए कट के कारण आज किसान परेशान हैं. इस कारण किसानों को सड़कों पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है." इस मौके पर उनके साथ थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा, पिहोवा विधायक मनदीप चट्ठा, शाहबाद विधायक रामकरण काला सहित दर्जनों पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने शिरकत की.

कुरुक्षेत्र में सांसद दीपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)

मंच पर नेताओं से बात करते रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा (Etv Bharat)

सीएम नायब सिंह सैनी की ओर से हरियाणा में कांग्रेस के खात्मे के सवाल पर रोहतक सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कांग्रेस को वोट प्रतिशत प्राप्त हुआ है तो हरियाणा में हुआ है. लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस को वोट प्रतिशत ज्यादा था. वहीं विधानसभा चुनाव में आधा फीसदी कम मत मिले हैं. लोकसभा में 5 और विधानसभा में 37 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती है, तो कहां से कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है.