"गढ़ छीनकर बनाएंगे नया इतिहास", इनेलो नेता सुनैना चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना

चरखी दादरी पहुंचीं इनेलो नेता सुनैना चौटाला ने बीजेपी-कांग्रेस और जेजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 27 सितंबर को नया इतिहास लिखा जाएगा.

सुनैना चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना
सुनैना चौटाला का भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 14, 2025 at 3:04 PM IST

Updated : September 14, 2025 at 3:46 PM IST

चरखी दादरी: हरियाणा के रोहतक में ताऊ देवीलाल की जयंती पर 25 सितंबर को अनाज मंडी में रैली होगी. रैली का न्योता देने के लिए इनेलो नेता सुनैना चौटाला चरखी दादरी के कई गांवों में पहुंचीं. इस दौरान सुनैना चौटाला ने कहा कि "हरियाणा वासी अभय चौटाला को प्रदेश का सीएम देखना चाहते हैं". उन्होंने तो घोषणा भी कर दी कि "2029 में अभय सिंह चौटाला प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे. इनेलो का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है". इस दौरान सुनैना चौटाला ने पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी कटाक्ष किया.

गढ़ छीनकर बनाएंगे इतिहास: सुनैना चौटाला ने कहा कि "ये गढ़ चौधरी देवीलाल जी का था, इसको तो भूपेंद्र हुड्डा ने एक झूठा लारा देकर और रोहतक की चौधर का नाम देकर लोगों को ठगने का काम किया था. आज लोगों के दिमाग में वो ठगी-ठोरी क्लीयर हो चुकी है. इस बार बीजेपी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मिली भगत से सत्ता में है. इस गढ़ को हम वापस जीतने के लिए निकले हैं. 25 सितंबर का दिन वो दिन होगा, जब नया इतिहास लिखा जाएगा."

सुनैना चौटाला का कांग्रेस पर तंज: एक किस्सा सुनाते हुए सुनैना चौटाला ने बीजेपी-कांग्रेस और जेजेपी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "मैं किलोई हलके के एक गांव में गई थी. एक बुजुर्ग मुझे मिले और मैं वहां बैठ गई. तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटी इस बार तो गलती हो गई. कहानी हमारी समझ में आ गई. तो मैंने पूछा कि ताऊजी क्या कहानी समझ में आई. तो बुजुर्ग बोले कि समझ में आ गया कि पहले हरियाणा का नाश किया जेजेपी ने, फिर इस बार नाश किया बाबू-बेटे ने.

हुड्डा पर निशाना: सुनैना चौटाला ने कहा कि "बाबू-बेटा यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा. ये दर्द हर हरियाणवी के दिल में है, क्योंकि उन्हें पता है कि चौधरी देवीलाल जी के परिवार से झूठ नहीं बोला जाएगा. चौधरी देवीलाल जो कहते थे, वो करते भी थे. उस रीत को ओमप्रकाश चौटाला ने बखूबी निभाया. आज उस रीत को अभय सिंह चौटाला निभा रहे हैं".

चरखी दादरी में सुनैना चौटाला (Etv Bharat)

दुष्यंत से बताई नाराजगी की वजह: सुनैना ने कहा कि "दुष्यंत चौटाला से उनकी नाराजगी इसलिए थी, क्योंकि पहले जेजेपी ने वादा किया था कि हम बुजुर्गों की पेंशन 5 हजार करेंगे और बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे. कांग्रेस-बीजेपी दोनों ही किसान विरोधी पार्टियां हैं. हरियाणा का बुजुर्ग कांग्रेस के अत्याचार को देख चुका है. बीजेपी के अत्याचारों को लगातार दस सालों से देख रहा है. इसलिए हर बुजुर्ग नाराज है कि कोई भी हमसे झूठ बोलकर बीजेपी-कांग्रेस का साथ दे. इसलिए दुष्यंत चौटाला से नाराजगी थी".

बीजेपी पर साधा निशाना: "बीजेपी धरातल पर काम नहीं करती और हमेशा झूठे वादे करती है. तोशाम के किसानों को आज तक बीमा की राशि नहीं मिल पाई. आज हरियाणा बाढ़ से डूबा पड़ा है. फसलें बर्बाद हो गई है. किसानों को ठगा जा रहा है. किसानों को मुआवजा तो दूर बीमा राशि तक नहीं मिल पा रही है. किसानों के मुद्दे को इनेलो के दो विधायक ही उजागर करते हैं. मुख्यमंत्री ने खुद इस बात को स्वीकारा है कि आज अगर कोई विपक्ष की भूमिका में है, तो वो इनेलो है".

